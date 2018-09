Barova golobčka: od divje strasti do nežnega ljubkovanja

Po obisku mame je Lara dobila nov zagon in se odločila, da se vzame v roke. Mama ji je med drugim položila na srce, naj neha početi neumnosti in da naj vsakič, ko jo ima, da bi naredila kaj nespametnega, pomisli nanjo. Lara je očitno mamine besede vzela resno, kajti hormoni so se umirili. O vročih prizorih ni ne duha ne sluha, Lara in Žiga sta zdaj preklopila na romantiko.