Objokanega Žigo tolažila le Lara #video

Žiga je eden od tekmovalcev resničnostnega šova Bar na Planet TV, ki je najbolj zaznamoval dogajanje v uvodnih dneh. In čeprav med njim in Laro vlada neobvladljiva privlačnost, je 22-letnik, kot kaže, veliko manj priljubljen pri preostalih sotekmovalcih. Ti so namreč siti, da najprej nekaj nepremišljeno stori ali reče in se jim nato opravičuje.