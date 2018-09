Skesano Laro v Baru obiskala mama

Da je bil za Laro že prvi teden v resničnostnem šovu Baru zelo pester, ni treba posebej poudarjati. Najprej so ji podivjali hormoni in kljub kameram je skoraj vsak dan ljubimkala z Žigo, potem jo je preplavila slaba vest in je v solzah zagotavljala, da je Žiga njena največja napaka. Skesano Laro pa je nato prišla obiskat mama … Da ji pove, kar ji ima povedati.

Vsi, ki ste do zdaj redno spremljali epizode resničnostnega šova Bar - ta je na Planetu na sporedu od torka do petka ob 21. uri in ob sobotah ob 20. uri -, veste, da sta se Lara in Žiga povsem spozabila. Motile ju niso niti kamere in vsa Slovenija je lahko videla, kako sta se strastno večkrat predajala drug drugemu. Mnogim se je verjetno porodilo vprašanje, kako te lahko tako zelo zanese, da se predaš strastem kljub prižganim kameram, in kaj bodo na to rekli njuni starši.

Odgovor na to boste dobili v nocojšnji epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu. Laro je namreč po vseh kolobocijah obiskala mama. Ko jo je skesana Lara zagledala, je planila v močan jok.

Kako se je Larina mama odzvala na celotno dogajanje in kaj je imela povedati hčerki, preverite nocoj ob 21. uri na Planetu!