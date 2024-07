Prebivalka Splita je delila svojo grozljivo izkušnjo z galebi, potem ko so jo ti napadli, ko se je zvečer vračala domov. Galebov je v mestu vse več in prebivalcem povzročajo številne nevšečnosti, v tem času pa ptice predvsem varujejo svoje mladiče pred nevarnostmi.

"Ura je bila okoli polnoči, bila sem na pijači, vračala sem se domov. V bližini stavbe so se galebi nenadoma vznemirili in se začeli zaletavati vame. Začela sem kričati. Mislil sem, da mi bodo izkljuvali oči! Tekla sem, prišle so tudi gospe, ki so bile v bližini," je za Slobodno Dalmacijo povedalo dekle, ki je želelo ostati neimenovano.

Domneva, do so galebi varovali mladiče

Splitčanka domneva, da so galebi varovali svoje mladiče, poudarila pa je, da mladim galebom ni z ničemer grozila ali se jim približevala, le šla je mimo stavbe. V strahu pred morebitno ponovitvijo napada je v naslednjih dneh ven celo hodila z dežnikom. Poskušala je prijaviti napad, a na koncu enostavno ni vedela, na koga naj se obrne, je zgodbo mlade ženske povzel omenjen portal.

Največje težave galebi povzročajo tudi prebivalcem Splita, ki avtomobile in balkone vsak dan "krasijo" z iztrebki, v iskanju hrane pa po ulicah razmetavajo smeti in kosti. Foto: Shutterstock

Dekle je pri napadu dobilo nekaj udarcev v glavo, verjetno s krili. Po pisanju portala se je v Splitu namnožilo ogromno število galebov, ki ta čas čuvajo mladiče, zato so na vsako nevarnost, ki ogroža varnost njihovih mladičev, napadalno nastrojeni.

Z iztrebki krasijo avtomobile in balkone ter jedo podgane

Predvsem v delu Splita, kjer je mladih galebov največ in še ne znajo leteti, jih pred mačkami, pa tudi pred psi, ki jih lastniki nimajo na povodcu, ščitijo njihovi starši. Največje težave galebi povzročajo tudi prebivalcem Splita, ki avtomobile in balkone vsak dan "krasijo" z iztrebki, v iskanju hrane pa po ulicah razmetavajo smeti in kosti. Pred stanovanjskimi hišami, kjer bi se morali otroci brezskrbno igrati, po poročanju portala galebi jedo tudi trupla podgan in ježev, med njimi so tudi taki, ki jedo celo žive podgane.

"Neverjetno, koliko jih je. Tuljenje galebov me vsak dan zbudi ob treh in štirih zjutraj, potem ne morem več spati in to je to. Nevzdržno je," je za Slobodno Dalmacijo povedala še ena prebivalka Siromašne (predela v Splitu).

