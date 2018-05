Židan: Ko odidem iz politike, bo minimalna plača višja od tisoč evrov #video

Predsednik stranke SD Dejan Židan je v oddaji Volitve: nov začetek na Planet TV med drugim spregovoril tudi o svoji teži in težavah s previsokim krvnim pritiskom.

Video: Planet TV

"Moja izkušnja je, da telesna masa ni odvisna od kondicije ali športa, s katerim se veliko ukvarjam, ampak je v celoti odvisna od načina prehranjevanja," je dejal. O svojem krvnem pritisku pa je povedal:

"Ves čas sem imel mejni pritisk. To je verjetno dedno. Kasneje so ugotovili, da se je zvišal. Takrat je bilo prvo napotilo zdravnice, da je treba shujšati, kar sem naredil, nato da je treba zmanjšati količino popite kave, kar sem tudi naredil, in da je treba več spati, saj sem povprečno spal pet ur na dan. Tudi to sem naredil, pa je bil pritisk še vedno enak. Zadnjega navodila, naj živim manj stresno, pa nisem znal realizirati."

Židan si je za konec v kuvertah izbral še dve vprašanji. Na prvo, kakšna bo v Sloveniji minimalna plača, ko bo odšel iz politike, je odgovoril, da bo približno enkrat višja in da bo zagotovo višja kot tisoč evrov, na vprašanje, katera misel ga vodi v življenju, pa je odvrnil:

"Zjutraj, ko se pogledaš v ogledalo, bodi zadovoljen sam s sabo, saj si počel vse, kakor je potrebno."

Foto: Matjaž Vertuš

Židan je dobil tudi nalogo, da pokliče poslanca SD Matjaža Hana in mu sporoči, da je na volilni komisiji padla celotna lista v enoti, v kateri kandidira, a tega ni hotel storiti. "On je mlad človek. Upam, da mu srce dobro deluje, a takih šokov mu vseeno ne želim pripraviti," je dejal Židan.