Kako je reagiral Karl Erjavec, ko je videl to fotografijo svoje hčerke #video

"Jaz se v te stvari ne spuščam. Je polnoletna. Eva je zelo lepa in atraktivna punca. Očitno se tega zaveda in včasih pokaže svoje atribute," je v oddaji Volitve: nov začetek na Planet TV o fotografijah svoje hčerke Eve na družabnih omrežjih povedal predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec.



Erjavec se je rodil in odraščal v Belgiji, kjer je njegov oče delal kot rudar. "Belgijci so imeli nas, Jugoslovane, Italijane in Grke za manj vredne. Zelo sem bil žalosten, ko so govorili, da v Jugoslaviji ni cest, da še vedno uporabljamo volovske vprege, čeprav smo, ko sem se poleti vračal na dopust, imeli ceste in avtomobile. Te besede so bile posledica neznanja takratnih belgijskih sošolcev," se spominja.

Zakaj ga je odlikoval belgijski kralj?

Štirideset let kasneje je Erjavec prejel odlikovanje belgijskega kralja. "Ocenili so, da sem kot nekdo, ki je rojen v Belgiji in je tam preživljal otroštvo, v osebnem življenju dosegel velik uspeh, ker sem bil nekajkrat minister. Žal mi je, da tega ni doživel moj oče. Mislim, da bi bil zelo ponosen na svojega sina, glede na to, da smo v Belgijo prišli kot ekonomski migranti in bili nižji delavski razred," pojasnjuje.

Erjavec je kot minister veliko časa zdoma: "Na vsak način politično življenje zahteva ogromno časa. Zjutraj odideš in pozno prideš, če si zunanji minister so tukaj še potovanja. Kakšno fazo pri odraščanju hčerk sem zato zamudil. Sem jima pa posvečal ves prosti čas. Veliko smo se ukvarjali s športom. Veliko je bilo lepih skupnih trenutkov, a verjetno vseeno premalo."

Ali morda njegova hči Eva z izzivalnimi fotografijami na družabnih omrežjih opozarja nase, ker oče ni imel časa zanjo? Je z njo kadarkoli govoril o tem? "Ne, jaz se v te stvari ne spuščam, je polnoletna. Je zelo lepa in atraktivna punca in očitno se tega zaveda in včasih pokaže svoje atribute. Mislim, da je to še vedno vse v mejah sprejemljivega," je odgovoril Erjavec.

Eva Erjavec pogosto objavlja svoje fotografije na družabnih omrežjih. Foto: Instagram/Getty Images

Nekoč je Erjavec sanjal, da bi postal slikar. "Imel sem že kar precej oljnatih slik, ko je prišel nekdo iz ene od galerij. Izbral je tiste, ki so se meni zdele najslabše, in sem rekel, da tega že ne bom razstavljal, zato do razstave ni prišlo. Kakšnih 20 let kasneje sem ugotovil, da so res bile najboljše slike tiste, ki jih je izbral. Jaz sem namreč takrat slike ocenjeval glede na trud, ki sem ga vložil v njih, v resnici pa je kakovost slike stvar navdiha," je poudaril.

"Stranka DeSUS je zagotavljala politično stabilnost"

O delovanju DeSUS v Cerarjevi vladi je povedal: "Lahko bi rekel, da je stranka DeSUS ves čas zagotavljala politično stabilnost. Če bi želeli, bi odšli iz vlade in bi ta padla. Naša ocena je bila, da mora vlada končati mandat zaradi politične stabilnosti, zaradi obrestnih mer in boljših bonitetnih ocen. Mi smo šli v koalicijo zaradi usklajevanja pokojnin, varstvenega dodatka, regresa in demografskega sklada. Ko gre za ta vprašanja, smo vedno zelo trd sogovornik."

Intervju s Karlom Erjavcem so v predvolilni oddaji Volitve: nov začetek na Planet TV predvajali v ponedeljek.



