Zvezdnica svetovne politike se umika: Ne zmorem več.

Jacinda Ardern je Novo Zelandijo uspešno vodila skozi pandemijo covida-19 in več drugih kriz, kot sta bila teroristični napad na dve mošeji v Christchurchu marca 2019 in izbruh vulkana na Belem otoku decembra 2019.

Jacinda Ardern je Novo Zelandijo uspešno vodila skozi pandemijo covida-19 in več drugih kriz, kot sta bila teroristični napad na dve mošeji v Christchurchu marca 2019 in izbruh vulkana na Belem otoku decembra 2019. Foto: Reuters

Ardernova je leta 2017 stara 37 let postala postala najmlajša ženska na čelu vlade. Na novinarski konferenci je potrdila, da bodo volitve 14. oktobra, sama pa se ne bo potegovala za ponovno izvolitev.

"Odhajam, ker s tako privilegirano vlogo pride tudi odgovornost. Odgovornost, da veš, kdaj si prava oseba za vodenje in tudi kdaj nisi. Vem, kaj to delo zahteva in vem, da v sebi nimam več dovolj energije, da bi jo lahko opravljala pravično. Tako preprosto je to," je dejala.

"Dajva se končno poročiti."

V pogovoru s svojo štiriletno hčerko Neve je Ardernova potem dejala, da se veseli, da bo lahko z njo preživljala čas, ko bo letos začela hoditi v šolo. V sporočilu zaročencu Clarku Gayfordu pa je zapisala: "Dajva se končno poročiti."

Ardernova je dejala, da se je sicer zavedala, da bo po tej odločitvi veliko razprav o tem, kaj je bil tako imenovani pravi razlog, vendar zagotovila, da je to to kar je povedala.

Ardernova je Novo Zelandijo uspešno vodila skozi pandemijo covida-19 in več drugih kriz, kot sta bila teroristični napad na dve mošeji v Christchurchu marca 2019 in izbruh vulkana na Belem otoku decembra 2019.