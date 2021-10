Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S spremembami finančne zakonodaje, ki so začele veljati pred dnevi, želi novozelandska vlada rešiti stanovanjske težave svojih državljanov, poroča Al Jazeera. Kot si je zamislila vlada pod vodstvom Jacinde Ardern, je odgovor na naraščajoče cene nepremičnin sprememba obstoječe zakonodaje, ki je kupcem dovoljevala odplačevanje posojil za stanovanja uveljavljati kot dohodninsko olajšavo. Po mnenju vlade bodo s tem odvrnili špekulante in pri prebivalcih spremenili pogled na nepremičnine iz investicije v dom. Vendar gre po mnenju novozelandskega varuha človekovih pravic Paula Hunta za premajhne ukrepe in zato je tudi trenutna vlada pustila na cedilu svoje ljudi.

Cene stanovanj na Novi Zelandiji so v zadnjih desetih letih v povprečju zrasle za 145 odstotkov.

Najemnine na Novi Zelandiji so se v zadnjih desetih letih v povprečju dvignile za 37 odstotkov.

"Ni pomembno, ali je državno ali javno"

V zadnji analizi o brezdomcih iz leta 2018 je na ulicah Nove Zelandije živelo 42 tisoč ljudi, zaradi naraščajočih cen nepremičnin v zadnjih letih pa se je ta številka verjetno še povečala. Prav zato si je Hunt v zadnjih mesecih zadal nalogo, da bo podrobno preučil situacijo.

"Do zdaj lahko rečem, da so vse vlade v zadnjih 50 letih pustile na cedilu svoje ljudi," je prepričan Hunt, ki je ob tem poudaril, da ne ve, kakšna je rešitev. "Jaz ne vem, ali so rešitev za situacijo državni ali zasebni projekti. Sprejetje te odločitve je naloga vlade. Vem le, da vse, kar je bilo narejeno v zadnjih letih, ni prineslo nobenih pozitivnih rezultatov," je neizprosen Hunt.

Nova Zelandija je uspešna v tujini, doma pa …

"Nova Zelandija je zelo dobra pri vseh mednarodnih prizadevanjih za človekove pravice, vendar vsi politiki po vrnitvi v domovino doživijo nekakšno amnezijo," je zapisal Hunt, ki poudarja, da je varen in dostojen dom osnova za kakovostno življenje vsakega posameznika.