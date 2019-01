Žrtve požara v sobi pobega niso imele nobene možnosti za preživetje

Požar je v petek izbruhnil v sobi pobega v mestu Koszalin na severu Poljske. Umrlo je pet deklet, starih 15 let, vzrok za njihovo smrt pa naj bi bila zadušitev. Moškega s hudimi opeklinami so prepeljali v bolnišnico. Gasilci so sicer v soboto sporočili, da so bili vzroki za požar napake v električni napeljavi in pomanjkljivi varnostni ukrepi.

Požar je v petek izbruhnil v sobi pobega v mestu Koszalin na severu Poljske. Umrlo je pet deklet, starih 15 let, vzrok za njihovo smrt pa naj bi bila zadušitev. Moškega s hudimi opeklinami so prepeljali v bolnišnico. Gasilci so sicer v soboto sporočili, da so bili vzroki za požar napake v električni napeljavi in pomanjkljivi varnostni ukrepi. Foto: Reuters

Najdba kljuke je bila namreč ena od nalog, ki so jo morali rešiti udeleženci, da so lahko pobegnili iz sobe. Pet 15-letnic, ki so praznovale rojstni dan, tako glede na preiskavo tožilstva ni imelo možnosti, da bi se same rešile iz sobe. Od zunaj pa so odprtje vrat ovirali plameni, zaradi česar uslužbencu, ki je utrpel opekline, ni uspelo priti do deklet, je dodal Gasiorowski.

Okna zabarikadirana z mavcem

Izhod skozi vrata je bil edini možen način, kako bi lahko dekleta zapustila nevarno past, saj so bila okna zabarikadirana z mavcem. 28-letni lastnik "sobe pobega" je trenutno v preiskovalnem priporu, saj mu zaradi kršenja varnostnih predpisov in povzročitve smrti zaradi malomarnosti grozi do osem let zapora.