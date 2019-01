V požaru v "sobi pobega" na Poljskem pet mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V požaru, ki je izbruhnil v "sobi pobega" v mestu Koszalin na severu Poljske, je danes umrlo pet ljudi. Vse žrtve so ženske, moškega s hudimi opeklinami pa so prepeljali v bolnišnico, so sporočili tamkajšnji gasilci. Vzrok požara za zdaj ni znan.