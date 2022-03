Zgodbe iz zaklonišč: deklica zapela in požela bučen aplavz #video

12. dan vojne v Ukrajini. Pritiski ruskih sil se stopnjujejo, zvoki opozorilnih siren, bombni napadi in spopadi na ulicah. Nekateri so se odločili temu ubežati, drugi so se zatekli v zaklonišča. Ljudje v težkih trenutkih uteho poiščejo marsikje, tudi v glasbi.

Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki, kako se Ukrajinci z glasbo trudijo vsaj za nekaj trenutkov pozabiti, kaj se dogaja, in razbiti žalostno vzdušje.

Deklica je takole zapela pesem Let it go iz filma Ledeno kraljestvo in požela velik aplavz preostalih, ki se tako kot ona in njena družina pred bombami skrivajo v zaklonišču. Na drugem posnetku ženska v zaklonišču igra violino.

What we do in bomb shelters when they bomb us from the sky pic.twitter.com/SzielSRxIj — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 6, 2022

Še en posnetek pa je nastal pred glavno železniško postajo v mestu Lviv, ko je ženska sedla za klavir in zaigrala pesem Louisa Armstronga What a Wonderful World.