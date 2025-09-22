Avstralska univerza Monash je izvedla temeljito raziskavo o pijačah "zero sugar" in prišla do šokantnih podatkov. Ugotovili so, da ena pločevinka pijače z umetnimi sladili na dan tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 poveča bolj kot navadne sladkane pijače.

Če še vedno verjamete, da imajo pijače z oznako "zero sugar" manj sladkorja in so posledično bolj zdrave, vas moramo razočarati. Raziskava univerze Monash iz Avstralije je namreč pokazala, da še zdaleč ni tako. Raziskovalci univerze so skoraj 14 let spremljali več kot 36 tisoč odraslih, ki so uživali pijače "zero sugar", njihove prehranjevalne navade, težo, način življenja in družbeni položaj.

Ugotovili so, da ena pločevinka pijače "zero sugar" na dan poveča tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 za kar 38 odstotkov, medtem ko navadne sladkane pijače povzročijo 23-odstotno povečanje tveganja.

Podobne raziskave so izvedli tudi drugod po svetu. V Franciji so pri več kot sto tisoč udeležencih ugotovili, da imajo ljubitelji umetnih sladil kar 69 odstotkov večje tveganje za sladkorno bolezen, ena od najdaljših raziskav pa je pokazala celo več kot dvakratno povečanje tveganja pri tistih, ki so redno pili pijače "zero".