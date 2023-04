500 dni zaprta v jami: o vojni v Ukrajini in koncu pandemije ni imela pojma

Večino časa v 70 metrov globoki jami je preživela ob branju knjig, pisanju pesmi, pletenju klobukov in risanju. Spala je v šotoru, raziskovalci pa so ji redno dostavljali hrano in pijačo, ki so jo pustili na vnaprej dogovorjenem delu jame.

Večino časa v 70 metrov globoki jami je preživela ob branju knjig, pisanju pesmi, pletenju klobukov in risanju. Spala je v šotoru, raziskovalci pa so ji redno dostavljali hrano in pijačo, ki so jo pustili na vnaprej dogovorjenem delu jame. Foto: Profimedia

Petdesetletna plezalka je jamo na jugu Španije zapustila ob 9. uri po srednjeevropskem času, potem ko je v njej preživela natanko 500 dni. "Povedala vam bom, kako je bilo živeti tam spodaj. Ampak dovolite mi, da se najprej oprham, ker se vode nisem dotaknila že leto in pol," se je pošalila zbranim pred jamo.

Poleg novinarjev so jo pred jamo pričakali tudi družinski člani, prijatelji in raziskovalci z univerz v Granadi in Almerii, ki so vodili projekt Timecave. Njegov namen je proučevanje posledic izolacije, pri čemer se raziskovalci osredotočajo zlasti na morebitne nevropsihološke in kognitivne spremembe.

Flaminijeva od začetka poskusa novembra leta 2021 ni imela stika z zunanjim svetom. Novinarjem je dejala, da čuti, da še vedno živi v letu 2021, in priznala, da do zdaj ni imela pojma o vojni v Ukrajini in koncu pandemije covid-19.

Spala je v šotoru

Večino časa v 70 metrov globoki jami je preživela ob branju knjig, pisanju pesmi, pletenju klobukov in risanju. Spala je v šotoru, raziskovalci pa so ji redno dostavljali hrano in pijačo, ki so ju pustili na vnaprej dogovorjenem delu jame, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To območje je bilo ves čas nadzorovano s kamero, plezalka pa se je pred kamerami morala redno prikazati, da so raziskovalci vedeli, da je z njo vse v redu. Nobeden od strokovnjakov med njenim bivanjem v jami z njo ni stopil v stik.

Lokalni mediji poročajo, da je Flaminijeva postavila svetovni rekord, saj naj bi predhodna rekorderka Christine Lanzoni leta 2007 v jami preživela "le" 269 dni.

"Kdor misli, da ima Beatriz Flamini dovolj dogodivščin po 500 dneh popolne samote, se zelo moti. Že načrtuje svojo naslednjo avanturo," pa je razkril eden od raziskovalcev projekta Timecave.