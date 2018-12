Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svet se mora soočiti z realnostjo grožnje, ki jo predstavljajo podnebne spremembe, je na podnebni konferenci v poljskih Katovicah danes ocenila astronavtka Mae Jemison. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je menil, da bi morali državljani pritisniti na svoje vlade in jih s tem prisiliti k sodelovanju v iskanju globalnih rešitev.

Jemisonova je Nasina astronavtka in prva ženska afriško-ameriških korenin, ki je poletela v vesolje. V Katovice je prinesla pogled "od zgoraj" in delegate skoraj 200 držav pozvala, naj naslovijo "najtežjo težavo, s katero smo se kadar koli soočali", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ko ljudje rečejo, da moramo rešiti Zemljo, se motijo. Ne gre za reševanje Zemlje, gre za zagotovitev, da je ne poškodujemo do mere, ko ne bi več podpirala naše oblike življenja," je poudarila astronavtka. "Zemlja nas ne potrebuje, mi potrebujemo Zemljo."

"Ne glede na to, kako si želim na Mars, ta ni možnost B"

Svet se mora po njenih besedah soočiti z realnostjo. "Ne glede na to, kako si želim na Mars, ta ni možnost B za našo civilizacijo in vrste," je opozorila. "Zadeve moramo rešiti tukaj," je dodala.

Guterres je medtem menil, da bi morali državljani s pritiskom svoje vlade prisiliti v iskanje rešitev za podnebne spremembe. Državljane je pozval, naj bodo odkriti s svojimi vladami in jasno izrazijo svoje strahove in ambicije. K spremembi pa je pozval tudi podjetja, saj tista, ki ne bodo stavila na zeleno gospodarstvo, ne bodo preživela, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

V Katovicah poteka 24. zasedanje konference pogodbenic okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (COP24). Dogodek velja za enega pomembnejših mejnikov na poti do začetka izvajanja pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015. Temeljni namen zasedanja je sprejetje t.i. knjige pravil za začetek izvajanja sporazuma v letu 2021.



Pariški sporazum države zavezuje k omejitvi dviga povprečne globalne temperature občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo in jih spodbuja k ukrepom za omejitev na 1,5 stopinje. Doslej ga je ratificiralo 184 držav.