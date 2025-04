Poudarki dneva:



9.00 Zelenski potrdil prisotnost ukrajinskih vojakov v ruskem Belgorodu

Zelenski je v svojem dnevnem nagovoru dejal, da mu je načelnik generalštaba ukrajinske vojske Oleksandr Sirski ob seznanjanju z razmerami na fronti poročal tudi o "naši prisotnosti v regiji Kursk in regiji Belgorod".

"Še naprej izvajamo aktivne operacije na obmejnih območjih na ozemlju sovražnika in to je popolnoma prav - vojna se mora vrniti tja, od koder je prišla," je dejal.

Today, Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi reported on the situation at the front, including our presence in the Kursk and Belgorod regions. We continue to carry out active operations in the border areas on enemy territory, and this is just—war must return to where it came from.… pic.twitter.com/RyasIfin8n