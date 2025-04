Pregled odmevnejših dogodkov dneva:



13.25 Ukrajinska delegacija ta teden v ZDA na pogajanja o redkih zemljah

Ekipa predstavnikov več ukrajinskih ministrstev bo ta teden odpotovala v Washington, kjer bodo nadaljevali pogajanja glede dogovora med ZDA in Ukrajino o izkoriščanju redkih zemelj in drugih naravnih bogastev na ukrajinskem ozemlju, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedali v Kijevu.

"Ukrajina bo ta teden v Washington poslala delegacijo z namenom nadaljevanja pogajanj glede strateškega sporazuma z ZDA o ključnih naravnih surovinah," je danes sporočila ukrajinska ministrica za gospodarstvo Julija Sviridenko.

Delegacijo naj bi sestavljali predstavniki ministrstev za gospodarstvo, zunanje zadeve, pravosodje in finance, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

"Nov osnutek sporazuma kaže, da še vedno obstaja namera o ustanovitvi skupnega sklada oziroma skupnem vlaganju," je pred tem v soboto dejala ministrica.

Ukrajina je konec marca od ZDA prejela nov osnutek dogovora o redkih zemljah, ki pa je bil po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega neugoden.

Po mnenju Kijeva bi moral morebiten sporazum vključevati trdna varnostna jamstva, ki bi Rusijo odvračala od nadaljnjih napadov na Ukrajino. Poleg tega so bili v Ukrajini nezadovoljni z nekaterimi določili ameriškega predloga, ki bi državi "odvzel del suverenosti".

"Zdaj imamo dokument, ki odraža stališče pravne ekipe ameriškega finančnega ministrstva. To ni končna različica, ni skupno stališče," je še dejala Sviridenko.

Ukrajina si po njenih besedah prizadeva doseči sporazum, ki bo sprejemljiv za obe strani, in vzpostavitev močnega in preglednega partnerstva. Dodala je, da bodo pogajalci pri usklajevanju stališč "upoštevali strateške interese obeh držav".

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa že več tednov pripravlja nov dogovor, s katerim bi ZDA dobile dostop do redkih zemelj in drugih strateških surovin v Ukrajini v zameno za ameriško vojaško in finančno podporo, ki jo je Kijev v boju proti ruski agresiji imel v času prejšnje ameriške vlade. Ukrajina je bila že pripravljena podpisati dogovor, ko se je Zelenski konec februarja s tem namenom v Beli hiši srečal s Trumpom, vendar je načrt propadel, ker je na srečanju prišlo do prepira.

13.00 Kremelj v zvezi z morebitnim premirjem opozarja na neodgovorjena vprašanja

Ruski predsednik Vladimir Putin po besedah Peskova podpira sporazum o prekinitvi ognja, "vendar v zraku še vedno visijo vprašanja, in to zaradi velikega števila neodgovorjenih vprašanj".

V pogovoru z novinarji se je Peskov odzval še na petkov napad ruskih sil na ukrajinsko mesto Krivi Rog, v katerem je bilo ubitih 20 ljudi, vključno z najmanj devetimi otroki. Kot vselej je ponovil, da ruske sile v Ukrajini ne napadajo civilne infrastrukture.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v tem napadu na svoj rojstni kraj videl nov dokaz, da Rusija noče premirja.

Kijev je namreč pred kratkim sprejel ameriški predlog o začasnem popolnem premirju, medtem ko je Putin privolil le v dogovor o medsebojnem nenapadanju energetike. Obe strani odtlej redno poročata o kršitvah te delne prekinitve ognja.