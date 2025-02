Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se zaradi pljučnice že 12 dni zdravi v rimski bolnišnici Gemelli, ostaja kritično, toda stabilno, so danes zvečer sporočili iz Vatikana. Pojasnili so, da papež ni imel "akutnih respiratornih epizod" in da sta srčni utrip in krvni tlak še naprej stabilna.