Potem ko so v soboto zvečer razkrili, da je 88-letni papež Frančišek v kritičnem stanju, so iz Vatikana po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili, da je papež preživel mirno noč v bolnišnici. Kasneje so objavili sporočilo, v katerem je Frančišek zapisal, da "samozavestno nadaljuje zdravljenje".

"Noč je minila mirno, papež je počival," je v kratkem sporočilu zapisal Sveti sedež. Pred tem so v soboto zvečer sporočili, da je 88-letni papež zaradi astmatične dihalne stiske potreboval terapijo s kisikom, obenem pa zaradi slabokrvnosti tudi transfuzijo krvi.

Vatikan je kasneje objavil sporočilo, s katerim je papež nadomestil današnjo redno opoldansko molitev z verniki na Trgu svetega Petra.

"Samozavestno nadaljujem hospitalizacijo v bolnišnici Gemelli in nadaljujem potrebno zdravljenje – del terapije je tudi počitek!" so zapisali v papeževem imenu. Sporočilo je bilo sicer verjetno napisano še pred sobotnim večerom, navajata AFP in italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vernike prosi, da molijo zanj

Papež se je ob tem zahvalil za vsa sporočila podpore, ki jih je prejel v preteklih dneh. "Še posebej so me navdušila pisma in risbe otrok. Hvala vam za bližino in tolažilne molitve, ki sem jih prejel iz vsega sveta! Vse vas prosim, da še naprej molite zame," je dodal.

Poglavar katoliške cerkve je v luči bližajoče se tretje obletnice ruske invazije na Ukrajino znova pozval k miru po svetu. "Ponovno poudarjam svojo podporo trpečemu ukrajinskemu ljudstvu ter vse vabim, da se spomnite žrtev vseh oboroženih spopadov in molite za dar miru v Palestini, Izraelu in na Bližnjem vzhodu, v Mjanmaru, Kivuju in Sudanu," je zapisal v sporočilu.

Oseminosemdesetletni papež, ki se v bolnišnici Gemelli v Rimu zaradi pljučnice zdravi od petka preteklega tedna, sicer še vedno prejema terapijo s kisikom, ki mu pomaga pri oteženem dihanju. Viri v Vatikanu so sporočili še, da so zdravniki danes opravili več testov in preiskav, zvečer pa naj bi objavili nove podatke o papeževem zdravstvenem stanju.