Dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re je danes zavrnil ugibanja, da bi papež Frančišek lahko odstopil. Vplivni kardinal je zagotovil, da bo papež že čez nekaj dni spet v Vatikanu. Iz bolnišnice so sporočili, da bo kmalu znano, kako se papež odziva na novo terapijo, potem ko so ga prejšnji teden sprejeli zaradi pljučnice.

"Papež dobro okreva, ne smemo si izmišljevati stvari. O odstopu ni mogoče govoriti. V nekaj dneh se bo vrnil v Vatikan," je Battista Re dejal za časnik La Repubblica.

Odkar papeža zdravijo v bolnišnici zaradi pljučnice, se pojavljajo ugibanja, ali bi lahko zaradi zdravstvenih težav odstopil s položaja, kot je to storil njegov predhodnik Benedikt XVI. O tem je med drugim spregovorilo več kardinalov, čeprav je papež v preteklosti že večkrat zavrnil možnost odstopa.

Papež je preživel mirno noč v bolnišnici Agostino Gemelli. Po zajtrku se je znova posvetil delu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Do sobote bo znano, koliko dni bo Frančišek še moral preživeti v bolnišnici

Najkasneje do sobote pa bo znano, kako učinkovita je terapija, ki jo zdaj prejema papež. Takrat bo tudi bolj znano, koliko časa bo moral Frančišek še preživeti v bolnišnici, so danes sporočili iz Vatikana.

Za zdaj še ni znano, kako bo potekala opoldanska molitev angelovega čaščenja v nedeljo, ki jo običajno vodi papež. Mogoče bi bilo tudi, da bodo znova le prebrali sporočilo papeža, kot je bilo že preteklo nedeljo.

Frančiška so v bolnišnico zaradi težav pri dihanju in bronhitisa sprejeli pretekli petek, v torek pa so sporočili, da so preiskave pokazale pljučnico v obeh pljučnih krilih. Njegovo zdravstveno stanje in z njim povezano zdravljenje so takrat opisali kot kompleksno.

Papež ima sicer že nekaj časa zdravstvene težave. Zaradi bolečin v kolenih, ki so ga omejevale pri gibanju, že več let uporablja palico ali invalidski voziček. Del desnega pljučnega krila so mu odstranili v mladosti, večkrat pa je tudi zbolel za gripo in bronhitisom.