Nekoliko bolje, a še vedno kritično: Kaj se dogaja s papežem?

"Klinično stanje svetega očeta je sicer še vedno kritično, vendar se je nekoliko izboljšalo. Danes ni imel nobenega astmatičnega respiratornega napada, izboljšali pa so se tudi nekateri laboratorijski testi," so zapisali v izjavi.

Glede "blage odpovedi ledvic", ki so jo v zdravniškem biltenu omenili pred 24 urami in jo spremljajo, pa "ni razloga za zaskrbljenost", so dodali.

Sporočili so še, da nadaljujejo zdravljenje s kisikom, vendar z nekoliko zmanjšanim pretokom in deležem kisika. Dodali so, da zaradi zapletenosti klinične slike zdravniki iz previdnosti še ne razkrivajo napovedi.

Papež kljub zelo slabemu zdravju nadaljuje z delom

Papež je sicer danes popoldne nadaljeval z delom. Kot so še sporočili iz Vatikana, je zvečer poklical župnika v Gazi in mu izrazil podporo. Zahvalil se je tudi vsem, ki so se v zadnjih dneh zbrali v molitvi za njegovo zdravje.

Dopoldne so iz tiskovne službe Svetega sedeža sporočili, da je papež preživel mirno noč in da počiva, da pa njegovo zdravstveno stanje zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih še naprej ostaja kritično in da še naprej dobiva kisik.

V nedeljo zvečer so sporočili, da je zaradi kompleksne klinične slike in čakanja na to, da bo terapija začela učinkovati, težko napovedati nadaljnji potek.

88-letni papež je v preteklih dneh zaradi slabokrvnosti dobil transfuzijo krvi, odkrili so mu tudi blago odpoved ledvic, za katero so v nedeljo zapisali, da je trenutno pod nadzorom.

​​​​​​​Iz Vatikana so medtem sporočili, da bo danes ob 21. uri na Trgu sv. Petra v Vatikanu potekala molitev rožnega venca za zdravje papeža Frančiška, ki jo bo vodil državni tajnik, kardinal Pietro Parolin. Za papeževo zdravje bodo ob isti uri na Trgu sv. Petra molili tudi prihodnje večere, molitve pa bodo vodili kardinali, ki bivajo v Rimu, poroča vatikanski spletni portal Vatican News. Foto: Reuters

Papeža Frančiška, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v bolnišnico sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, vendar se je ta razvil v dvojno pljučnico. V soboto je papež utrpel tudi dolgotrajno dihalno stisko.



Po današnjem poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je 41-letni levičarski aktivist iz papeževe rodne Argentine skušal priti v njegovo sobo v bolnišnici, a so mu to preprečili varnostniki. Ozadje dogodka ni znano, znano pa je, da je šlo za sindikalista, ki kot svetovalec dela za eno od vatikanskih agencij in se je s papežem srečal že večkrat.