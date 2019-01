ZDA v DR Kongo poslale vojaške enote

ZDA so v prestolnico Gabona Liberville poslale 80 pripadnikov vojske, da bi zavarovale ameriške državljane in veleposlaništvo v Demokratični republiki Kongo, če bi v tej državi po nedeljskih predsedniških volitvah izbruhnilo nasilje. V pričakovanju volilnih izidov v DR Kongo se je v petek za zaprtimi vrati sestal tudi Varnostni svet ZN.

Ameriški predsednik Donald Trump je v pismu kongresu pojasnil, da so vojaško osebje v Gabon odposlali zaradi morebitnega izbruha nasilnih protestov v DR Kongo, do katerih bi lahko prišlo zaradi predsedniških volitev, ki so potekale v nedeljo. Ob tem je dodal, da bi v regijo lahko odposlali še dodatne sile.

Vojaško osebje ZDA "bo ostalo v regiji, dokler varnostne razmere v DR Kongo ne bodo postale takšne, da njihova navzočnost ne bo več potrebna", še piše v pismu.

Rezultati volitev bodo znani v nedeljo, objavo bi lahko prestavili

V pričakovanju rezultatov volitev v tej nemirni afriški državi se je v petek na pobudo Francije za zaprtimi vrati sestal tudi VS ZN.

Evropska unija in Afriška unija sta ob tem pozvali oblasti DR Kongo k spoštovanju rezultatov volitev. Ti bodo po napovedih znani v nedeljo, vendar bi njihovo objavo lahko prestavili.

VS ZN se po dvournem srečanju ni strinjal s skupno izjavo. Več držav, med njimi tudi afriške, so bile namreč mnenja, da je za takšen korak prezgodaj, so povedali diplomati. VS ZN bo o tej temi sicer ponovno razpravljal v torek.

Francoski veleposlanik Francois Delattre pa je po srečanju dejal, da se mora "utrjevanje rezultatov nadaljevati transparentno" ter da morajo biti objavljeni rezultati "skladni z glasom Kongovcev".

Nedeljske predsedniške volitve so v DR Kongo potekale razmeroma mirno, so v preliminarnem poročilu ocenili afriški opazovalci volitev. Foto: Reuters

Za mesto predsednika se je potegovalo 21 kandidatov

Nedeljske predsedniške volitve so v DR Kongo potekale razmeroma mirno, so v preliminarnem poročilu ocenili afriški opazovalci volitev.

Volitve so sicer zaznamovale številne težave. Med drugim so zaradi pritiskov oboroženih upornikov zaprli dve volišči v provinci Severni Kivu, na okoli 60.000 voliščih po državi pa se je pokvarilo okoli 500 volilnih naprav.

Za nasledstvo predsednika Josepha Kabile se je na volitvah potegovalo 21 kandidatov, a realne možnosti za zmago naj bi imeli predvsem trije - nekdanji notranji minister Emmanuel Ramazani Shadary, Felix Tshisekedi iz opozicijske stranke UDPS in prav tako opozicijski Martin Fayulu.