ZDA nimajo časovnega okvira za umik iz Sirije

Enote, ki jih podpirajo ZDA, v Siriji še naprej uspešno prevzemajo ozemlja, ki so bila pod nadzorom Islamske države, so v petek, približno dva tedna po napovedi Washingtona, da bo iz te države umaknil dva tisoč ameriških vojakov, potrdili predstavniki Pentagona.

Ameriški predsednik ZDA Donald Trump je konec decembra razglasil zmago nad IS v Siriji in napovedal umik ameriških sil iz te države. Ta nepričakovana napoved, ki sta jo Turčija in Rusija pozdravili, razburila pa je zaveznice Washingtona, je vodila tudi k odstopu ameriškega obrambnega sekretarja Jamesa Mattisa. Sprožila pa je tudi pomisleke in opozorila, da bi se Islamska država lahko okrepila.

ZDA ne namerava v nedogled ostati v Siriji

Neimenovani visoki predstavnik State Departmenta naj bi pred obiskom državnega sekretarja Mikea Pompea na Bližnjem vzhodu prihodnji teden to zaskrbljenost zdaj nekoliko pomiril. "Nimamo roka za umik naših enot iz Sirije," je dejal.

Odločitev bo "objavljena na tak način, da bodo zavezniki in partnerji lahko nadaljevali pritisk na IS in da ne bomo pustili prostora teroristom", je dejal. Vendar pa ZDA na namerava v nedogled ostati vojaško navzoča v Siriji, je dodal.