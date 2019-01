Na meji med ZDA in Mehiko izbruhnilo novo nasilje

Ameriški obmejni policisti so v torek uporabili solzivec za okoli 150 migrantov, ki so želeli prestopiti državno mejo z Mehiko pri Tijuani. Predsednik ZDA Donald Trump je za danes sklical sestanek z demokratskimi kongresnimi voditelji o razmerah na meji.

Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA je sporočilo, da so se obmejni policisti s solzivcem odzvali na napade s kamenjem, medtem ko novinarji s terena poročajo, da je kamenje začelo leteti šele po uporabi solzivca. Migranti so najprej poskušali prestopiti ograjo na meji, kar je nekaterim tudi uspelo in so jih aretirali, drugi pa so pred solzivcem in gumijastimi naboji pobegnili nazaj v Mehiko.

Več mesecev čakalne dobe

Čakalna doba za več tisoč migrantov v Tijuani, da pridejo na vrsto za vložitev prošnje za azil v ZDA, je več mesecev in nekateri se raje odločijo za poskus vstopa v ZDA mimo vrste, ker po aretaciji pridejo hitreje na vrsto s prošnjami. Drugi se v vse večjem številu odpravljajo na nevarno pot preko puščave, kjer ni ograje ob meji in policije, vendar številni umrejo zaradi pomanjkanja vode in hrane.

Trump je za danes povabil v Belo hišo voditelje kongresnih demokratov in republikancev na pogovor o položaju na meji, v bistvu pa bo šlo za poskus obnove financiranja vladnih agencij, ki so brez proračunskega denarja od 22. decembra. Med drugim ministrstvo za domovinsko varnost, ki skrbi za nadzor meje.

Trump je tvital o tem tudi v torek

Najprej zjutraj jezno, ko je "vsem, ki sovražijo in lažnim medijem" zaželel srečno novo leto, kasneje pa je tvitnil, da varnost na meji in zid ter zaprtje vlade niso to, s čimer je hotela Nancy Pelosi začeti predsedovanje predstavniškemu domu kongresa in tvit končal z vprašanjem: "Dajmo se dogovoriti?".

Demokrati nameravajo v četrtek v predstavniškem domu potrditi predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja ministrstva za domovinsko varnost do 8. februarja in vseh ostalih agencij, ki še nimajo potrjenega letošnjega proračuna, do 30. septembra. Vendar brez petih milijard za Trumpov zid, republikanci pa niso pripravljeno obnoviti proračunskega financiranja vlade, če tega ne sprejme Trump.