Šef Trumpove kampanje vpleten v ruske posle v Črni gori?

Manaforta je zvezno sodišče v Virginiji spoznalo za krivega finančnega kriminala v povezavi z njegovim delovanjem za Rusijo v Ukrajini. Pred sojenjem v Washingtonu zaradi neprijavljenega delovanja za tuje vlade v ZDA je priznal krivdo in nekaj časa sodeloval s preiskovalci, nato pa to sodelovanje prekinil. Kazen mu bodo izrekli predvidoma marca. Foto: Reuters

Manafort je skupaj z ruskim obveščevalcem Viktorjem Bojarkinom, ki je deloval pod vodstvom Deripaske, leta 2006 pomagal Črni gori do neodvisnosti od Srbije. Deripaska je že skoraj leto dni pod ameriškimi sankcijami zaradi vpletanja v volitve 2016 na Trumpovi strani, od 19. decembra pa je na seznamu sankcij tudi Bojarkin.

Deripaska tožil Črno goro

Leta 2006 je Rusiji ustrezalo, da bi na Balkanu dobila novo zavezniško državo Črno goro, ki bi bila odvisna od ruskih investicij. Deripaska je leta 2005 kupil veliko tovarno aluminija v Črni gori, leta 2006 pa tja poslal Manaforta, ki je zanj delal že v Ukrajini za interese Moskve.

Leta 2014 je Deripaska tožil Črno goro zaradi zasedbe tovarne aluminija, ruski agenti pa so začeli delovati proti državnemu vrhu, ki je podpiral vstop države v zvezo Nato. Tri tedne pred ameriškimi volitvami so v Črni gori potekale ključne parlamentarne volitve. Manafort je bil tedaj že brez službe pri Trumpu in Time poroča, da je bil po naročilu Deripaske v stiku s črnogorskim politikom Nebojšo Medojevićem, ki je nasprotoval vstopu v zvezo Nato.

Medojević je priznal, da je govoril z Manafortom

Proti Medojeviću tečejo sodni postopki zaradi vpletenosti v zaroto za poskus državnega udara in umor vodilnih politikov, ki so zagovarjali vstop v zvezo Nato. Deripaska je prek Bojarkina zalagal črnogorske nasprotnike zveze Nato z denarjem, ruski obveščevalci pa naj bi potem skušali zrežirati še nasilno zamenjavo oblasti.

Medojević je priznal, da je govoril z Manafortom, ni pa razkril, ali je med njima obstajalo kakšno sodelovanje. Manafort je bil avgusta 2016, ko je izgubil neplačano službo na čelu Trumpove kampanje, globoko v dolgovih. Deripaski naj bi bil dolžen okoli 19 milijonov dolarjev in mu zato ponujal svoje storitve, tudi morda v Črni gori.

Trump je julija Črnogorce označil za agresivne ljudi, ki lahko z vstopom v zvezo Nato zakuhajo tretjo svetovno vojno zaradi 5. člena Severnoatlantske pogodbe o kolektivni obrambi. Trump je že maja 2017 v Bruslju na vrhu zveze Nato odrinil črnogorskega premierja Duška Markovića pred skupinskim fotografiranjem.