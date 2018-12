ZDA po dveh smrtnih primerih začela s pregledi zaprtih otrok priseljencev

Ameriška carinska in mejna služba je v sredo začela izvajati zdravstvene preglede zaprtih otrok priseljencev, potem ko sta od sredine decembra v njenem varstvu umrla dva otroka iz Gvatemale. Vladna agencija trdi, da gre za dodatne preglede poleg tistih, ki so bili opravljeni ob aretaciji in zapiranju.

Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA, pod katerega spadata carinska in mejna služba, noče razkriti, koliko priseljenih otrok ima zaprtih. Od uradnega konca politike odvzemanja otrok staršem ob aretaciji po prestopu meje, naj bi bili ti vsaj zaprti skupaj s starši.

Na božično noč je umrl osemletni Felipe Gomez Alonzo iz Gvatemale, ki je bil v priporu carinske in mejne službe od 18. decembra. To je predolgo obdobje in ministrstvo za to še nima uradne razlage. Prav tako nima razlage, zakaj so otroka po uvodnem zdravniškem pregledu, ko so opazili znamenja bolezni, spet zaprli.

Domnevno zaradi pomanjkanja hrane in dehidracije decembra umrla sedemletnica

Sredi decembra je umrla sedemletna Jakelin Caal, ki so jo v sredo pokopali v domači vasi v Gvatemali. Umrla je domnevno zaradi dehidracije in pomanjkanja hrane.

"Okrutna politika vlade Donalda Trumpa do migrantov in prosilcev za azil se mora takoj prenehati, preden umre še kakšen otrok," je sporočila izvršna direktorica organizacije Amnesty International USA Margaret Huang.

Carinska in mejna služba sporočila, da sama ne zmore

Carinska in mejna služba je medtem po drugem primeru smrti otroka sporočila, da potrebuje za zdravstveno oskrbo pomoč drugih vladnih agencij, ker sama ne zmore. Pomoč iščejo pri obalni straži, ministrstvu za zdravstvo in socialo, ministrstvu za obrambo in Zvezni agenciji za posredovanje v nesrečah (Fema).

Samo novembra so na meji priprli 5283 otrok, ki so bili brez spremstva staršev, in 25.172 tako imenovanih družinskih enot, to je otroka z najmanj enim staršem. Otroke imajo ponavadi zaprte le nekaj dni, nakar jih predajo v oskrbo osebju v objektih pod vodstvom ministrstva za zdravstvo in socialo. To naj bi imelo trenutno v oskrbi 14.300 otrok.