Trump vztraja pri sredstvih za gradnjo zidu na meji z Mehiko

"Ne morem vam povedati, kdaj se bo končalo zaprtje vlade," je dejal novinarjem v Beli hiši po letni božični telekonferenci z ameriškimi vojaki. "Povem vam lahko, da se bo končalo šele, ko bomo imeli zid, ograjo, kakorkoli jo že imenujejo," je dejal.

Ponovil je tudi svojo trditev, ki jo je v ponedeljek objavil na Twitterju, da je odobril pogodbo za gradnjo 115 milj (185 kilometrov) dolgega zidu v Teksasu, čeprav Bela hiša o projektu ni podala podrobnosti. Za konec januarja je napovedal obisk ob meji ob začetku gradnje.

Na 2000 miljah dolgi meji z Mehiko namerava sicer zgraditi zid v dolžini okoli 500 milj. Želi si, da bi bil "zid obnovljen ali na novo zgrajen do volitev".

"Če želi Trump končati zaprtje vlade, mora opustiti zid"

Voditelj demokratov v senatu Chuck Schumer je minuli konec tedna dejal, da mora Trump, če želi končati zaprtje vlade, opustiti zid.

Več ključnih ameriških vladnih agencij od sobote nima zagotovljenega financiranja, ker je Trump prav zaradi sredstev za omenjeni zid zavrnil podpis dogovora o kratkoročnem financiranju dela agencij vlade, ki so ga dosegli demokrati in republikanci v senatu.

V kongresu so se nato sestali še v soboto, a ker ni bilo preboja, so zadevo zaenkrat dali na hladno. Vsi člani kongresa so namreč odšli za praznike domov k družinam in jih ne bo nazaj do januarja, ko bodo v predstavniškem domu večino prevzeli demokrati, ki zidu odločno nasprotujejo. S tem bodo možnosti za njegovo financiranje dokončno izničene.