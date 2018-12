Trump na božični večer otroka vprašal, ali verjame v Božička

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek v skladu s tradicijo na predvečer božiča z ženo Melanio odgovarjal na klice otrok. Trump je ob tem sedemletnega klicatelja vprašal, ali še vedno verjame v Božička. Zaradi tega je bil deležen številnih kritik, označili so ga tudi za Grincha, ki je ukradel božič.

Predsednik in prva dama ZDA sta se pridružila iniciativi ameriških radarskih sil, ki skrbijo za varnost neba nad Severno Ameriko v gori Cheyenne v Koloradu, v božičnem času pa spremljajo pot Božička in odgovarjajo na klice otrok.

V Beli hiši sta odgovorila na klice več otrok, ki jih je zanimala Božičkova lokacija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med njimi je poklical tudi sedemletni Coleman. "Živijo, je to Coleman? Vesel božič. Kako si? Koliko si star?" ga je vprašal Trump. Ko mu je deček odgovoril, da je star sedem let, ga je predsednik vprašal: "Še vedno verjameš v Božička? Sedem je mejnik, kajne?" Ko ni dobil takojšnjega odgovora, se je predsednik začel smejati.

Trumpov nastop v Božičkovi službi je bil na družbenih omrežjih deležen številnih kritik.

Foto: Reuters

Trumpa obtožili, da je Grinch

Eden od uporabnikov Twitterja je predsednikov nastop opisal kot žalosten, vendar ne presenetljiv. Uporabniki družbenega omrežja so predsednika obtožili še, da je Grinch, ki je ukradel božič.

Tradicija spremljanja Božičkove poti sega v leto 1955, ko je lokalni časopis v Koloradu objavil napačno številko za otroške klice Božičku. Klicali so na vojaško številko Letalske obrambe Severne Amerike (Norad) in polkovnik Harry Shoup ni hotel razočarati otrok. Ukazal je podrejenim, naj odgovarjajo na klice in otroke seznanjajo z lokacijo Božička na nebu.

Z leti se je zadeva razvila v veliko operacijo in danes Božička spremlja 1.500 prostovoljcev, ki odgovarjajo na telefonske klice in elektronsko pošto. Obstaja tudi interaktivna spletna stran www.noradsanta.org, na kateri se sproti označuje lokacija Božička, otroci pa lahko mimogrede izvedo še kaj o določenih krajih sveta.

Norad po lastnih navedbah Božička spremlja s pomočjo satelitov, ki zaznavajo toplotno žarčenje rdečega smrčka jelena Rudolfa, znanega po tej pritiklini.