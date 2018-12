Policist vlomilca prijel med sprehodom z družino

V ponedeljek zvečer je policist zunaj službenega časa med sprehodom z družino pri vlamljanju v parkirana vozila zalotil in prijel osumljenca, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Na parkirišče cerkve Rakovnik ob Dolenjski cesti v Ljubljani so se okoli pol sedme ure zvečer z osebnim vozilom renault clio pripeljali trije osumljenci.

Dva sta izstopila in pristopila do parkiranih vozil, tretji pa ju je čakal v avtomobilu. Nepridiprava sta z neznanim orodjem razbila zadnje levo steklo prvega avtomobila in pregledala notranjost. Ker nista ničesar našla, sta pristopila do sosednjega parkiranega vozila in ponovno razbila zadnje levo steklo.

Pregledala sta zadnji sedež vozila, na katerem so bila oblačila, vendar jima iz notranjosti ni uspelo ničesar odtujiti, saj ju je pri tem zalotil pogumni policist.

Policist je enega osumljenca prijel takoj na kraju dogodka, drugi pa se je s kraja odpeljal z že omenjenim voznikom clia, ki ju je čakal. Policistom je vozilo, skupaj s še enim osumljencem, že uspelo izslediti. Vozilo so zasegli, o tretjem osumljencu pa še zbirajo obvestila.