Ribiški večeri z dalmatinsko glasbo, ribjimi jedmi in zabavo za vse generacije, ki veljajo za zaščitni znak Makarske, očitno odhajajo v zgodovino. Vodstvo tamkajšnje turistične skupnosti je namreč sprejelo odlok, po katerem tradicionalnih ribiških večerov, ki so v turistično središče v Dalmaciji vsako leto privabili veliko število tujih turistov, prihodnje leto ne bo. Medtem ko lokalni trgovci in prodajalci opozarjajo na izpad dohodka, pa lokalni turistični veljaki poudarjajo, da Makarska potrebuje bolj glamurozne festivale.

Ulice Makarske prihodnje poletje ne bodo več dišale po vonju ribjih specialitet. Tradicionalni ribiški večeri, ki so dolga leta veljali za zaščitni znak omenjenega mesta v Dalmaciji, z odlokom direktorice Turistične skupnosti Makarska Hloverke Novak Srzić očitno odhajajo v zgodovino.

"Makarska je postala preveliko turistično središče za ribiške večere"

Letos poleti so v Makarski po poročanju Slobodne Dalmacije pripravili deset ribiških večerov. Novak-Srzićeva je poudarila, da je največja težava omenjenih dogodkov umazanija: "Makarska je postala preveliko turistično središče za ribiške večere, od katerih je ostala samo maščoba, na koncu pa se je vse pretvorilo v nekakšen poletni sejem, ki ga nočemo več gledati na promenadi."

Ob tem je poudarila, da se bo potrudila, da bodo v Makarski domačinom in gostom tudi v prihodnji turistični sezoni omogočili pristna doživetja ribiških večerov. Kot je napovedala, se bo potrudila, da bodo lahko turisti in krajani z ladjo v prihodnje pripluli do mesta na rivieri, kjer se bodo po novem odvijali ribiški večeri.

V Makarski bodo po besedah direktorice Turistične skupnosti Makarska Hloverke Novak Srzić v prihodnje pripravili bolj fine in glamurozne festivale ter dogodke. Foto: Reuters

Dodala je, da bodo v Makarski prihodnje poletje pripravili bolj fine in glamurozne festivale, na novinarsko vprašanje, kaj bo s krajani, ki so od omenjenih ribiških večerov doslej nekaj zaslužili, pa je odgovorila, da se prebivalci Makarske lahko prijavijo za sodelovanje na drugih ribiških večerih, ki se odvijajo vzdolž hrvaške obale.

"Ukinja se vse tisto, kar je bilo zaščitni znak Makarske"

Trgovci in domači proizvajalci rib in ribjih proizvodov, med katerima sta tudi Antonia Srzić in Željana Cimera, so ukinitev ribiških večerov, kot so jih v Makarski poznali doslej, težko sprejeli. "Če je odločitev o ukinitvi ribiških večerov, ki se na promenadi organizirajo najmanj 40 let, zares dokončna, potem je to res velika katastrofa za Makarsko in našo tradicijo, od katere ne bo ostalo nič več," je dejala Srzićeva.

Zabave so bile turistična atrakcija, za številne domačine pa so pomenile pomemben vir dohodka. "Zares sem ogorčena. Ta odločitev je žalostna," je povedala Srzićeva. Dodala je, da so ribe prodajali tudi na stojnicah, ki so jih najeli športni klubi, da bi s tem poleti nekoliko popravili svoje finance.

"Sprašujem, se kaj je dalmatinsko mesto brez ribe in morja ter kaj bomo gostom ponudili kot zabavo? Od ribiških večerov je živelo 50 družin, na vsaki od stojnic je delalo po pet ljudi, ki so se trudili po najboljših močeh," je poudarila Cimerova. Drugi krajani ob tem poudarjajo, da tradicionalnih ribiških večerov ne bi smeli ukiniti, ampak da bi morali tovrstne dogodke posodobiti. Trgovcev in prodajalcev tako ne bi potisnili v nemilost, turisti pa ne bi ostali brez zabavnih in sproščenih večerov.