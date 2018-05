"Pozabite Hrvaško, obiščite 'pravi' Balkan, na primer Bled"

Ameriški medij Bloomberg je objavil izbor petih destinacij, ki jim velja to poletje na Balkanu, kot so zapisali, posvetiti več pozornosti kot Hrvaški. Ta je po njihovem mnenju v zadnjih nekaj letih postala preveč oblegana.

Trendovski popotniki bodo letos dopustovali na Hrvaškem, natančneje v Dalmaciji, so prepričani pri poslovnem mediju Bloomberg. Hrvaška je v zadnjih nekaj letih postala izjemno priljubljena destinacija, predvsem poleti, ko se na njeno obalo zlivajo množice turistov z vsega sveta. Dubrovnik je denimo že tako preplavljen z obiskovalci, da razmišljajo o omejitvi turističnih obiskov, podobno kot v Benetkah in Barceloni.

Pri Bloombergu so se zato odločili, da svojim bralcem ponudijo pet prav tako lepih, a manj obleganih destinacij, ki jih ponuja Balkan. "Čeprav ima ta regija zapleteno, z vojnami zaznamovano zgodovino, so balkanske države po mnenju ameriškega zunanjega ministrstva zdaj bolj varne kot večina Zahodne Evrope," so dodali.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Verjetno bo številne presenetilo, morda tudi vznejevoljilo, da so med pet še neodkritih balkanskih destinacij uvrstili tudi Bled. Ta je po njihovem mnenju idealna izbira za družinske počitnice. "Ko se večji del te regije žge v poletni vročini, temperature v Sloveniji ostanejo zmernejše zahvaljujoč obilici jezer in z gozdovi prekritih gora," so zapisali. "Slovenija ima tudi dokaj zanesljivo infrastrukturo in turistične nastanitve na najvišji ravni."

Našo državo so pohvalili tudi glede dostopnosti in obvladljivosti ter zapisali, naj si za obisk vzamejo od pet do sedem dni. V tem času priporočajo obisk Ljubljane, Blejskega jezera in Blejskega vintgarja, Bohinjskega jezera in slapa Savica ter "skrivnih slapov, jezer in kanjonov" v Triglavskem narodnem parku.

Foto: Ana Pogačar (www.slovenia.info)

Družinam priporočajo tudi pohod do tromeje med Slovenijo, Avstrijo in Italijo, med vsemi turističnimi nastanitvami pa se jim zdi najboljša izbira Vila Bled.

Na seznamu tudi Črna gora, Albanija, Bosna in Bolgarija

Kaj pa preostale balkanske destinacije, ki jih je po mnenju Bloomberga letos vredno obiskati? Tistim, ki svojo počitniško destinacijo radi raziskujejo z avtomobilom, priporočajo Črno goro, predvsem izlet v tamkajšnji nacionalni park Durmitor, gorski masiv z neokrnjeno naravo in številnimi jezeri. Ljubiteljem pohodništva priporočajo oddih v albanskih Prokletijah ob meji s Črno goro in Kosovom. To gorovje, znano tudi kot Albanske Alpe, je eden najbolj odmaknjenih in neodkritih delov Balkana, neokrnjena narava pa ponuja nešteto možnosti za pohodnike.

Dolina Teth v Prokletijah Foto: Thinkstock

Ljubiteljem kulture predlagajo obisk Mostarja in skok do izvira Bune, kjer stoji znameniti samostan Blagaj Tekija. Tisti, ki na dopustu najbolj uživajo v mestnem utripu, pa se morajo letos po priporočilu Bloomberga odpraviti v bolgarsko prestolnico Sofija, obiskati tamkajšnje restavracije, trgovine in obilico parkov.