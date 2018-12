Trump po najslabšem predbožičnem dnevu v zgodovini ZDA s samopomilovalnim tvitom

"Povsem sam sem (ubogi jaz) v Beli hiši in čakam demokrate, da pridejo nazaj in se dogovorimo o varnosti na meji, ki jo obupno potrebujemo. Na neki točki bo demokratsko zavračanje dogovora našo državo stalo več denarja kot mejni zid, o katerem vsi govorimo. Noro!," je tvitnil Trump na koncu celodnevne serije tvitov o delni blokadi financiranja vlade, za kar se je sam odločil v strahu pred svojo volilno bazo, ker mu demokrati niso dali denarja za gradnjo zidu na meji z Mehiko.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

Presenetil z napovedjo, da bo Savdska Arabija plačala za obnovo Sirije

Trump ima svojstven smisel za humor, ki je namenjen temu, da jezi njegove liberalne kritike in tudi tokrat z "ubogim jaz, ki je sam v Beli hiši" ni mogel misliti resno, saj je s prazničnih počitnic na Floridi poklical nazaj v Belo hišo soprogo Melanio in njunega sina Barrona.

Sicer ni jasno, zakaj vztraja v Washingtonu, saj so vsi člani kongresa šli za praznike domov k družinam in jih ne bo nazaj do januarja, ko bodo v predstavniškem domu večino prevzeli demokrati in bodo možnosti za financiranje zidu padle na ničlo.

Po drugi strani pa je jasno, da mu je dolgčas, saj je tvital bolj kot ponavadi. Presenetil je z napovedjo, da bo Savdska Arabija plačala za obnovo Sirije.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

Američanom je pojasnil, da je zid nekaj drugega kot 25 milijard za varnost na mejah in da bo zid zgrajen s prihranki od zaprtja vlade, poleg tega, kar že ima. Poročanje o tem je označil za napačno in dejal, da je problem v tem, da bodo ostali dolarji brez zidu zapravljeni za nič.

"Fed je kot mogočen igralec golfa, ki ne zna zadeti, ker nima občutka"

Poročila, da naj bi izbruhnil proti pravosodnemu ministru, niso točna, ker je to človek, ki ga zelo spoštuje, vendar ni pojasnil o katerem človeku bi naj ti "lažni mediji" poročali. Nekdanjega pravosodnega ministra Jeffa Sessiona je javno žalil večkrat, novega ministra pa še nima, le začasnega.

Edini problem ameriške ekonomije je po Trumpovem prepričanju centralna banka Federal reserve, ki nima občutka za borze in ne razume trgovinskih vojn, niti trdnega dolarja, niti demokratskega zaprtja vlade. "Fed je kot mogočen igralec golfa, ki ne zna zadeti, ker nima občutka," je pojasnil Trump, ki je že večkrat razložil, da je pametnejši od vseh strokovnjakov, ker mu občutki kažejo pravo smer.

Napadel je vse tiste, ki ga kritizirajo zaradi odstopa posebnega odposlanca za koalicijo proti Islamski državi Bretta McGurka. Ta je odstopil podobno kot obrambni minister James Mattis, ker se je Trump nenadoma odločil za umik vojakov iz Sirije in je s tem prepustil zavezniške Kurde na nemilost Turčiji.

For all of the sympathizers out there of Brett McGurk remember, he was the Obama appointee who was responsible for loading up airplanes with 1.8 Billion Dollars in CASH & sending it to Iran as part of the horrific Iran Nuclear Deal (now terminated) approved by Little Bob Corker. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

McGurka je označil za človeka, ki ga je imenoval bivši predsednik ZDA Barack Obama in je odgovoren za nalaganje 1,8 milijarde dolarjev na letala, da se pošljejo Iranu kot del grozljivega jedrskega dogovora, ki ga je potrdil Bob Corker. Gre za republikanskega predsednika senatnega odbora za mednarodne odnose, ki je Trumpa v nedeljo razjezil s tvitom.

Trump je tvitnil, da se mora Corker upokojiti, ker nima njegove podpore, Corker pa je odvrnil, da je to res, tako kot je tudi res, da bo Mehika plačala za Trumpov zid. Dodal je še, da naj nekdo opozori varuške iz vrtca, da so odrasli (Mattis) pustili otroka samega.

Pogrel je tudi zgodbo o tem, da zavezniki izkoriščajo ZDA in si gladko izmislil, da vsi demokrati podpirajo zid na meji.

Prihajali namigi, da je Trump za zid pripravljen sprejeti manj kot pet milijard dolarjev

Čez dan so sicer potekali pogovori o tem, kako rešiti zaplet glede blokade financiranja dela vlade in iz Bele hiše so prihajali namigi, da je Trump pripravljen sprejeti manj kot pet milijard dolarjev za zid.

Demokratska voditelja v kongresu Nancy Pelosi in Chuck Schumer sta ostala pri svojem in opozorila, da predsedniku ne zaupata, ker si vedno znova izmišlja nova dejstva in nove številke ter si premisli v zadnjem trenutku, ko vsi ostali mislijo, da je dogovor sprejet. S takim se menda ne moreta pogajati.