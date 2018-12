Trump zagotavlja, da zavezniki ne bodo več izkoriščali ZDA

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zadnjih dneh kritizirajo tudi nekateri republikanci. Odhajajoči ameriški minister za obrambo James Mattis je v svoji odstopni izjavi med drugim kritiziral tudi Trumpov odnos do zaveznikov.

Mattis proti umiku ameriških vojakov iz Sirije

Zadnja kaplja čez rob za Mattisa je bil napovedani umik okoli dva tisoč ameriških vojakov iz Sirije, ki so kurdskim zaveznikom pomagali poraziti Islamsko državo na njihovih območjih. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je Trumpa v telefonskem pogovoru prepričal v umik iz Sirije, že kopiči vojsko, ki bo obračunala s kurdskimi zavezniki ZDA, ti so v očeh turškega predsednika teroristi.

Trump je na Twitterju ponovil svoja prepričanja, da zavezniki izkoriščajo prijateljstvo ZDA, ki subvencionirajo vojske številnih bogatih držav po svetu, te bogate države pa nato izkoriščajo ZDA in davkoplačevalce pri trgovini. "General Mattis tega ni videl kot težavo. Jaz vidim to kot težavo in ta zadeva se ureja," je med drugim poudaril Trump in dodal, da morajo zavezniki ZDA spoštovati.

Trumpova odločitev presenetila tudi Pentagon

Mattis, ki je po poročanju ameriških medijev zahteval od podrejenih, da mu nemudoma pošljejo vsako znamenje jedrskega preplaha hkrati ali prej kot Trumpu, je sprva nameraval ostati na položaju do februarja prihodnje leto. Trump je nato njegov odhod pospešil in zdaj odhaja konec decembra.

Mattis je kot svoje zadnje dejanje na položaju danes podpisal ukaz o umiku ameriških vojakov iz Sirije, s katerim se sicer ne strinja. Gre sicer za ukaz o odločitvi, podrobnosti umika pa so še v pripravi, saj je Trumpova odločitev presenetila tudi Pentagon. Dokler senat ne potrdi Mattisovega naslednika bo Pentagon vodil njegov namestnik Patrick Shanahan, nekdanji direktor proizvajalca letal Boeing.