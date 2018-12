Trump bo Mattisa zamenjal že s prvim januarjem

James Mattis je odstop napovedal v četrtek. Ob več nesoglasjih s predsednikom Donaldom Trumpom naj bi bila kaplja čez rob napoved umika ameriških sil iz Sirije. Sprva je sicer veljalo, da naj bi Mattis Trumpovo administracijo zapustil februarja prihodnje leto.

Trump pospešil menjavo na vrhu obrambnega ministrstva

Trump se je očitno odločil postopek menjave pospešiti. "Z zadovoljstvom sporočam, da bo naš zelo nadarjeni namestnik ministra za obrambo Patrick Shanahan prevzel naziv začasnega ministra za obrambo s 1. januarjem 2019," je Trump sporočil prek družbenega omrežja Twitter.

Ameriški predsednik se je dotaknil tudi vprašanja Sirije in poudaril, da je v telefonskem pogovoru s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom razpravljal o "počasnem in zelo koordiniranem umiku ameriških sil" iz države. Po navedbah ameriškega predsednika sta imela s turškim kolegom "dolg in produktiven" pogovor, v katerem sta se dotaknila tudi Islamske države (IS) in trgovinskih odnosov med državama.

Mattis tudi proti zmanjšanju števila ameriških vojakov v Afganistanu

Bela hiša je v sredo sporočila, da so ZDA začele umikati svojo vojsko iz Sirije, kjer imajo približno dva tisoč vojakov. Umik naj bi trajal do sto dni. "Porazili smo IS v Siriji, kar je bil zame edini razlog za to, da smo tam," je v sredo sporočil Trump. Pentagon je zagotovil, da bodo ZDA nadaljevale letalske napade v Siriji, dokler bodo tam ameriški vojaki.

Mattis in Trump se v marsičem nista strinjala, kaplja čez rob pa naj bi bila ravno odločitev o umiku iz Sirije. Upokojeni general Trumpu poleg tega odločno nasprotuje tudi pri načrtovanem zmanjšanju števila ameriških vojakov v Afganistanu.