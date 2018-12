Otroško delo v ZDA zahteva žrtve

Otroško delo v ZDA še zdaleč ni izkoreninjeno, ampak je glede na poročanje Washington Posta zelo razširjeno in zakonito, čeprav je tudi nevarno. Med letoma 2003 in 2016 je v ZDA zaradi poškodb na delovnem mestu umrlo 452 otrok, med njimi jih je bilo 73 starih 12 let ali manj. Največ - 52 odstotkov - jih je umrlo v kmetijstvu.

Mlajše od 17 let v ZDA zaposlujejo tudi v gradbeništvu, prodaji na drobno, transportu, lesni industriji in predelovalni industriji na splošno. Marca letos je 12-letnik umrl med čiščenjem odtočnega sistema v Tennesseeju, ko se je nanj prevrnil terenski avtomobil. Junija pa je na mlečni farmi v Wisconsinu skupaj z očetom umrl 14-letnik, ki ga je pokopalo v silosu.

Po podatkih ameriškega ministrstva za delo je poleti 2017 delalo skupno 2,5 milijona otrok, kar pomeni mlajši od 17 let. Več kot polovica - 52 odstotkov - so bila dekleta, ki sicer zaradi posledic delovnih nesreč umirajo manj pogosto od fantov. Od vseh smrtnih primerov med letoma 2003 in 2016 je bilo 87 odstotkov fantov.

Ameriška zvezna zakonodaja dovoljuje zaposlovanje otrok, ki so stari 16 in 17 let, vendar ne v nevarnih panogah, kot so rudniki, prekrivanje streh ali delo z radioaktivnim materialom. Otroci, stari 14 in 15 let, lahko delajo omejeno število ur v pisarnah ali restavracijah hitre prehrane ter tudi na bencinskih črpalkah.

Mlajši od 13 let pa lahko delajo le omejeno število opravil, med drugim lahko raznašajo časopise, igrajo v igrah ali filmih ter pazijo na otroke. Na kmetiji je seveda drugače in otroci lahko poprimejo za skoraj vsako delo, če dobijo dovoljenje staršev, vendar pa ne med šolskim časom.