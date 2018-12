Vrhovno sodišče ZDA zavrnilo Trumpov ukrep proti priseljencem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhovno sodišče ZDA je v petek tesno, s pet proti štiri, zavrnilo namero vlade predsednika Donalda Trumpa, da zanika pravico do azila vsem, ki so vstopili v ZDA mimo uradnega mejnega prehoda. Proti Trumpu je z bolniške postelje glasovala Ruth Bader Ginsburg, z liberalci pa je bil tudi predsednik sodišča John Roberts.

Trumpova vlada se je novembra odločila, da bo zanikala pravico do azila vsem, ki jih ujamejo pri vstopu v ZDA mimo uradnih mejnih prehodov. Izraz nezakonito prečkanje meje pri tem po mnenju nekaterih ni ustrezen, saj ameriška zakonodaja določa, da lahko vsakdo zaprosi za azil kjerkoli, ne glede na to, kako je prišel v ZDA oziroma tudi, če še ni v ZDA.

O prošnji potem odločajo sodišča, ki večino prošenj zavrnejo kot neutemeljene.

Trump hotel razbremeniti sodišča

Trumpova vlada je s predlogom o zanikanju pravice do azila z vstopom v ZDA mimo uradnega mejnega prehoda hotela razbremeniti sodišča.

Sodišča nižje stopnje so namero razglasile za neustavno in nezakonito, brez bolne Ruth Bader Ginsburg in Johna Robertsa, ki ga je na položaj imenoval republikanec George Bush mlajši, pa bi vrhovno sodišče pritrdilo Trumpu.

S konservativnim jedrom sodišča, ki ga tvorijo Clarence Thomas, Samuel Alito in Neil Gorsuch, je za glasoval tudi novinec Brett Kavanaugh. To sicer ni prva odločitev vrhovnega sodišča, pri kateri se je Roberts postavil na stran bolj liberalnih sodnikov. Ameriški liberalci zato upajo, da bo v prihodnje prevzel vsaj vlogo jezička na tehtnici, kot jo je imel Kavanaughov predhodnik Anthony Kennedy.