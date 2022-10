Zanjo pravijo, da je sestra grofa Drakule

Ko je novembra lani Liz Truss, takrat še britanska zunanja ministrica, obiskala britanske enote v Estoniji, se je v vojaški uniformi in z vojaško čelado na glavi namenoma vozila v britanskem tanku. Mediji so fotografijo Trussove tako primerjali s kultno fotografijo nekdanje britanske premierke Margaret Thatcher v britanskem tanku v Zahodni Nemčiji leta 1986.

Nova železna lady?

Ambiciozna Trussova je s poustvarjanjem kultne fotografije britanskem volivcem več kot očitno želela povedati: "Jaz sem nova Margaret Thatcher, nova železna lady." Za nekaj časa ji je to celo uspevalo, saj je postala najbolj priljubljena ministrica v vladi Borisa Johnsona.

Ko je Johnson, ki se je zapletel v t. i. afero partygate (v času pandemije covid-19 je s svojimi zabavami kršil stroge zajezitvene ukrepe, ki jih je sam uveljavil), izgubil podporo večine konservativnih poslancev, je bila Trussova ena od favoritov za njegovega naslednika.

Spopad z bogatašem Sunakom

In res se ji je po več krogih na izpadanje (na teh volitvah na izpadanje so volili konservativni poslanci v britanskem parlamentu) uspelo uvrstiti v finalni izbor skupaj z nekdanjim finančnim ministrom Rishijem Sunakom.

Po volji članov britanske konservativne stranke je Trussova v boju za vodstvo stranke in vlade prepričljivo premagala svojega največjega tekmeca Rishija Sunaka. Premierka je postala 6. septembra. Foto: Guliverimage

V finalu so med Trussovo in Sunakom izbirali vsi člani konservativne stranke (teh naj bi bilo v Veliki Britaniji nekaj več kot 160 tisoč). Te je veliko bolj kot Sunak, ki je indijskega rodu, ogrela Trussova. Toda kar je všeč članom konservativne stranke, ni nujno, da bo všeč tudi splošni britanski populaciji.

Načrt Trussove za gospodarsko rast

In to se je hitro pokazalo tudi pri Trussovi. Pri tem je veliko vlogo igral tudi njen načrt, da bi spodbudila britansko gospodarstvo z največjim znižanjem davkov v zadnjih 50 letih (njen protikandidat, bogataš Sunak, je bil proti nižanju davkov v času krize, op. p.).

To znižanje davkov bi v prvi vrsti koristilo najbogatejšem Britancem, kar je seveda preostale Britance z manj globoko denarnico, ki se zadnje mesece za nameček spopadajo še z naraščajočimi življenjskimi stroški, precej razburilo.

Strmoglavi padec britanskega funta in torijcev

Skorajda na nož so davčno-proračunske načrte Trussove in njenega finančnega ministra Kwasija Kwartenga, ki naj bi spodbudili britansko gospodarsko rast, sprejeli tudi finančni trgi, kar se je kazalo v strmoglavem padcu vrednosti britanskega funta. Strmoglavo je padla tudi priljubljenost konservativne oziroma torijske stranke.

Finančni minister Kwasi Kwarteng (na fotografiji) je skupaj s Trussovo odločno zagovarjal nižje davke za bogate Britance. Po padcu vrednosti funta in katastrofalnih javnomnenjskih napovedih za torijce pa sta se Trussova in Kwarteng premislila. Foto: Guliverimage

Po eni od anket, ki jo je 29. septembra objavil sicer torijcem naklonjeni Daily Mail, bi konservativci, če bi bile volitve, v 650-članskem spodnjem domu britanskega parlamenta dobili zgolj tri (!) poslance, opozicijski laburisti pa kar 565 sedežev. Trussova bi tako torijce dobesedno izbrisala z britanskega političnega zemljevida.

Tudi podporniki konservativci grajajo Trussovo

V začetku oktobra sta se tako Trussova in Kwarteng odpovedala načrtom o znižanju davkov za najbogatejše Britance. Trussova je tako povedala, da je sama naklonjena znižanju davkov za najbogatejša Britance, a da trenutno o tem ne razmišlja in da je njena prednostna naloga, "kako preživeti zimo".

Klavrn začetek vladanje Trussove ne grajajo samo opozicijski laburisti, precej krepkih na njen račun lahko slišimo tudi iz njenega političnega tabora. Zgodovinar in politični analitik Dominic Sandbrook se v komentarju za britanski medij UnHerd celo sprašuje, ali je Trussova najslabša med vsemi, ki so bili kadarkoli britanski premierji v britanski zgodovini.

Je Trussova torijski Corbyn?

Za Sandbrookovo je Trussova zgolj torijska različica Jeremyja Corbyna, nekdanjega izrazito levega voditelja laburistov. Sandbrook, ki bi na čelu stranke očitno rajši videl nekdanjo britansko obrambno ministrico Penny Mordaunt (za las se ji ni uspelo prebiti v finalni krog), je Trussovo opisal celo kot "čudaško kombinacijo Drakulove sestre in Uriaha Heepa (prilizovalski negativec v eni od knjig britanskega pisatelja Charlesa Dickensa, op. p.)".

Zaradi katastrofalnega začetka Trussove se na Otoku že pojavljajo ugibanja, ali se bo morda na premierski položaj znova zavihtel Boris Johnson. Njegovi tesni sodelavci to sicer zanikajo. Foto: Reuters

Podobno je do Trussove neprizanesljiv tudi novinar UnHerda Will Loyd, ki je svoj članek, v katerem je pisal o nedavni konferenci britanskih konservativcev v Birminghamu, naslovil: "Dobrodošli v torijevsko apokalipso". Podnaslov pa se je glasil: "Konservatizem je prišel na konferenco umret."

Apokaliptično vzdušje v Birminghamu

Vzdušje na lanski konferenci torijcev, ki je bila v Manchestru, je Lloyd primerjal s filmom Volk z Wall Streeta (hrupna vzhičenost zabavljaških torijcev, ki so se obnašali tako, kot da bodo še najmanj deset let na oblasti). Letošnjo konferenco v Birminghamu pa je Lloyd primerjal s filmom 28 dni pozneje (temačna britanska grozljivka iz leta 2002 o virusni apokalipsi).

Lloyd je celo pisal o mladih torijcih, ki so v birminghamskih barih blebetali o tem, da bodo leta 2024 (naslednje britanske parlamentarne volitve bodo najpozneje januarja 2025) volili za laburiste, ki jih vodi Keir Starmer.

Ali torijce mikajo "ideološke fantazije"?

Iz "ruševin" torijevske konference v Birminghamu sta se po Lloydu začeli dvigati dve videnji konservativne prihodnosti. Prvo zastopa nekdanji večkratni minister Michael Gove, drugo pa notranja ministrica Suella Braverman.

Notranja ministrica Suella Braverman o migrantih, levici in britanskem imperiju:

Gove je prepričan, da bi se morali torijci vrniti k johnsonovskemu programu iz leta 2019, ker je to tisto, kar želijo Britanci: močne državne institucije, strog nadzor na meji in nobenih izletov v ideološke fantazije. Prav zadnje pa je značilno za videnje prihodnosti, ki ga zagovarja Bravermanova. Ta je navdušena zagovornica kulturnega boja.

Paranje živcev levičarjem

"Veseli me, da param živce levici. /.../ Moje sanje so, da bi na naslovnici Telegrapha videla fotografijo letala, ki vzleta v smeri Ruande (namig na načrt torijcev, da bi prosilce za azil iz Britanije pošiljali v Ruando v osrednji Afriki, op. p.) . /.../ Ponosna sem na britanski imperij." To so odlomki z nastopa na konferenci, ki ga je imela Bravermanova.

V govoru se je Bravermanova tudi jezila nad politično korektnostjo, množičnimi migracijami, razširjenostjo mamil, transspolnimi ženskami ... "Tako ne moremo več naprej," se je pridušala Bravermanova. Novinar Lloyd o tem pravi: " ... ali ni to vaša godlja? A niste bili vi (konservativci, op. p.) na oblasti zadnjih 12 let? Zakaj bi zaupali vam, da boste to počistili?"

Vrnitev Borisa Johnsona?

Zaradi klavrnega začetka Trussove so se v britanskih medijih pojavila ugibanja, ali se bo morda Boris Johnson vrnil na čelo stranke in vlade. A kot piše Telegraph, ki se sklicuje na vir blizu Johnsona, ta zavrača vrnitev na vrh britanske politike in obenem prepričuje konservativne poslance, naj strnejo vrste in čim bolj enotno podprejo Trussovo.