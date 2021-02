Zaman iskali pogrešanega ribiča: glavna osumljenca sta krokodila

Policisti, ki so preiskovali izginotje pogrešanega ribiča v Queenslandu na severovzhodu Avstralije, so v truplu krokodila odkrili človeške ostanke. 69-letnega ribiča so pogrešali od četrtka, ko se ni vrnil z morja. Preiskovalci so začeli iskalno akcijo, v okviru katere so nato ujeli in ubili dva krokodila. Človeške ostanke so odkrili v truplu skoraj štiri metre dolgega plazilca.