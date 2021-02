Kršil karanteno, da se je srečal z zaročenko. Grozi mu šest mesecev zapora.

52-letni Britanec je priznal, da je 21. septembra lani trikrat zapustil svojo hotelsko sobo, v kateri je prestajal obvezno dvotedensko karanteno, da bi se srečal s svojo 39-letno zaročenko iz Singapurja. Ta v hotelu ni prestajala obvezne karantene, pač pa si je tam rezervirala sobo, poroča CNN.

V Singapurju morajo potniki z redkimi izjemami po prihodu v 14-dnevno karanteno, ki jo prestajajo v hotelih. 52-letnik je najmanj dvakrat pohajkoval po hodniku in odšel v sobo svoje partnerke 13 nadstropij višje. Pri tem je uporabil stopniščni jašek, ki služi kot izhod v sili. Partnerka mu je nato zgoraj odprla vrata, je razvidno iz obtožnice.

Grozita mu denarna kazen in šest mesecev zapora

"Gre za klasično zgodbo dveh ljubimcev, ki hočeta biti skupaj in se trudita biti čim bolj blizu drug drugemu, vendar pa sta kršila zakon," je odvetnik para povedal pred sodiščem. Sodba v omenjenem primeru bo znana konec tega meseca, kazen za kršitev karantene pa lahko nanese do nekaj tisoč ameriških dolarjev in šest mesecev zaporne kazni.

V Singapurju so zaradi kršenja pravil za zajezitev novega koronavirusa že oglobili in za zapahe spravili nekaj ljudi, nekaterim tujcem pa so zaradi tega odvzeli delovna dovoljenja. Tudi po zaslugi obvezne karantene za potnike, sledenja stikom okuženih in upoštevanja socialne distance so v državi precej uspešno zajezili epidemijo novega koronavirusa.