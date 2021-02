Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v ponedeljek ob 4.402 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 740 ljudeh, kar predstavlja 16,8-odstotni delež okuženih, kažejo spletni podatki Covid-19 Sledilnika. Gre za spodbuden podatek, ki kaže, da epdemija še naprej upada. Umrlo je pet covidnih bolnikov.

V ponedeljek so opravili tudi 37.830 hitrih antigenskih testov (HAT), a se od sobote naprej vsi pozitivni rezultati na hitrih testih dodatno potrjujejo s PCR-testi, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika.

Število aktivnih primerov okužb je za šest odstotkov manjše kot v nedeljo in znaša 12.111. Se je pa po podatkih sledilnika Covid-19 zvišalo sedemdnevno povprečno število okužb na 884,3.

V slovenskih bolnišnicah se zdravi 691 covidnih bolnikov, kar je 6,4 odstotke manj kot dan prej. Umrlo je pet bolnikov s covid-19, kar je šest manj kot v ponedeljek. Od začetka epidemije je življenje izgubilo 3.733 bolnikov, razkrivajo podatki sledilnika Covid-19.

Glede na epidemiološke podatke je 14-dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v nedeljo znašalo 609,7. Zaradi številnih izbruhov je trenutno največje 14-dnevno število okuženih na 100.000 prebivalcev v obalno-kraški regiji, in sicer 728,2. Nad državnim povprečjem so še primorsko-notranjska in posavska regija ter JV Slovenija.

Sedemdnevno povprečno število okužb je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 822, v nedeljo 823, v soboto 846.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte je na včerajšnji novinarski konferenci opozorila, da čeprav sproščanje ukrepov vse navdaja z optimizmom, da bo epidemije kmalu konec, nas do tja "čaka še nekaj tednov, mesecev intenzivnega skupnega dela".