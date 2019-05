Zakaj Hrvatice prihajajo na splav v Slovenijo? #video

V Zagrebu, Splitu in Zadru so danes potekali pohodi proti splavu. Največ ljudi, približno pet tisoč, je bilo na shodu v Zagrebu. Shodi v organizaciji konservativnih združenj prihajajo v času, ko naj bi vlada Andreja Plenkovića razmišljala o zaostrovanju zakonske ureditve pravice do splava, ki pa ga že danes mnogo hrvaških ginekologov ne želi opraviti. Nosečnice se zatekajo tudi k nam, v Brežice.

Na shodu je bilo videti ljudi vseh generacij, med katerimi so bile številne družine z otroci, pa tudi nune. Mnogi so nosili majice z napisi Za življenje, družino in Hrvaško. Omenimo, da je zagrebška udeležba, če so prve ocene prave, za kar polovico manjša kot lani, ko se je v prestolnici zbralo 10 tisoč ljudi. V Splitu se je po poročanju časnika Slobodna Dalmacija zbralo približno štiri tisoč ljudi, ki so med drugim tudi peli Thompsonove pesmi.

Ljudi so na ulice pozivali tudi zagovorniki pravice do splava.

Odločila se je za splav Pred kratkim je naša televizija Planet predstavila izkušnjo ženske, ki se je odločila za splav. Več v spodnjem videu.

Bodo Plenkovićevi otežili dostop do splava?

Splav je vroča tema pri južnih sosedih, saj vlada Andreja Plenkovića pripravlja novelo zakona o splavu, ki danes - tako kot v Sloveniji - dovoljuje umetno prekinitev do 10. tedna nosečnosti.

Za mnoge hrvaške konservativce, suvereniste in populiste je zakon, ki je bil sprejet pred več kot 40 leti, preveč liberalen. Čeprav je hrvaško ustavno sodišče objavilo, da prepoved splava ni v skladu s hrvaško ustavo, zagovorniki pravic žensk menijo, da bo desnosredinska hrvaška vlada popustila konservativnim članom delovne skupine za pripravo novega zakona in postavila dodatne ovire, ki bodo splav praktično onemogočile.

Tri petine ginekologov jim zapre vrata

Število splavov se južno od Kolpe že zdaj zmanjšuje. Tako so leta 2001 opravili nekaj manj kot 13 tisoč splavov, med njimi približno polovico na zahtevo žensk, predlani pa je bilo umetnih prekinitev nosečnosti le še nekaj več kot šest tisoč (manj kot 2.500 na zahtevo žensk).

Zmanjševanje števila splavov je morda tudi posledica vse večjih pritiskov v javnosti. V številnih bolnišnicah na Hrvaškem ni možno opraviti umetne prekinitve nosečnosti. Pred bolnišnicami, v katerih opravljajo splav, pa je pogosto videti skupine ljudi, ki molijo proti splavu.

Iz hrvaškega združenja za regulacijo ugovora vesti so sporočili, da približno 60 odstotkov hrvaških ginekologov zaradi ugovora vesti ne želi opraviti splava.

Na splav tudi v Slovenijo

Foto: Ana Kovač Poleg tega, da naj bi nekateri zdravniki, ki v bolnišnicah ne želijo opraviti splava, to potem storili v svojih zasebnih ordinacijah, so hrvaški mediji pred kratkim pisali tudi, da vse več žensk z območja Zagreba opravi splav v bolnišnici v Sloveniji, natančneje v Brežicah.

Predstojnica ginekološkega – porodnega bloka v Splošni bolnišnici Brežice Nataša Kočnar je nedavno za bibaleze.si potrdila, da so letos v prvih treh mesecih splav opravili 24 nosečnicam, v to številko pa spadajo tudi prekinitve patoloških nosečnosti iz Hrvaške. Kot razlog za prihod v Brežice Hrvatice navajajo tudi slabšo dostopnost splava v domači državi, je dejala Kočnarjeva.