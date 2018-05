V več hrvaških mestih protesti proti pravici do splava Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: STA

Foto: Matej Leskovšek

V Zagrebu, Splitu in na Reki so danes potekali protesti proti pravici žensk do umetne prekinitve nosečnosti pod naslovom Hoja za življenje. Na Reki so pripravili tudi protidemonstracije pod naslovom Hoja za svobodo, v Zagrebu in na Reki pa je policija aretirala aktivistke, ki so se postavile na pot nasprotnikom splava.