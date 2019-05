Otroci pod stresom: "Nekateri starši so padli v teror odličnosti" #video

Zadnje raziskave med učenci šestih in osmih razredov osnovne šole pričajo o močno povečanem stresu. Presenetljiva je tudi ugotovitev, da stres doživlja več dečkov kot deklic. Daleč največji vir osnovnošolskega stresa predstavljata ocenjevanje in preveliko število predmetov na dan. Vse drugo je za otroke precej bolj obvladljivo - odnosi s sošolci in učitelji, pričakovanja staršev in dejavnosti izven šole.

V eni od ljubljanskih osnovnih šol smo s 13-letniki poklepetali o stresu. Najbolj hudo je, ko pride val ocenjevanja, so nam povedali.

"Večina otrok se, ko dobijo slabo oceno, sploh ne ubada s tem, ali niso znali, temveč kaj bodo rekli starši...," so besede 13-letnega Davida Erhartiča. Pravi, da si želi postati pravnik in da je to njegova želja, ne želja staršev.

Poleg šole še treningi, glasbena šola,...

Šolska svetovalna služba pa pojasnjuje, da na slabo voljo in tesnobnost otrok v veliki meri vplivajo tudi slabi odnosi z vrstniki, zasmehovanje in nesprejetost. "Ni samo šola, velikokrat je prisotno še aktivno ukvarjanje s športom, glasbena šola in ni čudno, da so otroci potem pod stresom...," pojasnjuje Barbara Mestnik iz svetovalne službe Osnovne šole Alojzija Šuštarja.

K njej večkrat kot fantje pridejo dekleta, ki pogosteje potožijo nad preobremenjenostjo. Osmošolka pove, kako se obnaša, ko je zaradi šole pod stresom. "Vsakič ko me kdo zmoti med učenjem se zaderem nazaj, in potem postanem še bolj živčna..." pove Ana Marija Sojar. Pravi, da njeni starši do nje niso prezahtevni, da je sama dovolj disciplinirana in ve, da se uči zase.

Kje so preostale možne točke?

Niso pa vsi taki, iz izkušenj pove specialni pedagog Marko Juhant. "Poznamo starše, ki so padli v teror odličnosti in otrok pride domov in piše pet pa ga mama vpraša, koliko točk je bilo. In če niso bile vse, vpraša kaj je s temi točkami."

Kako pa strokovnjaki komentirajo izsledke raziskave, da so dečki danes bolj obremenjeni kot deklice? "Raziskave kažejo, da toleriramo večjo stopnjo živahnosti pri dečkih kot deklicah, v šoli pa postavljamo ista pravila za vse," pove Tanja Rupnik iz Zavoda za šolstvo.

Tudi strokovnjaki potrdijo, da se fantje pod stresom vedejo agresivno in se umaknejo, dekleta pa čustveno in se zatečejo po pomoč.