WHO: S koronaprotestniki se bo nujno pogovoriti

Poziv Svetovne zdravstvene organizacije vladam in protestnikom

Vlade bi morale prisluhniti pomislekom ljudi, ki protestirajo proti ukrepom ob epidemiji bolezni covid-19, obenem pa bodo protestniki morali razumeti nevarnost virusa, ki to bolezen povzroča, je sporočil prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije.

"Pomembno je poslušati, kaj ljudje sprašujejo in kaj govorijo," je po poročanju agencije AFP povedal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, ko so ga vprašali o nedavnih protestih v več državah po svetu.

"Morali bi se iskreno pogovoriti," je še povedal, a obenem dodal, da je odgovornost za zagotavljanje varnosti protestov na strani samih protestnikov.

Temna stran berlinskega protesta

"Virus je resničen. Nevaren je. Hitro se premika in ubija. Moramo narediti vse, da zaščitimo sebe in preostale," je opozoril.

Največji evropski protest proti ukrepom zaradi epidemije bolezni covid-19 je potekal prejšnjo soboto v Berlinu. Foto: Reuters

Največji tovrstni evropski protest je potekal v soboto v Berlinu. Zbralo se je več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti obveznemu nošenju mask ter preostalim omejitvam in ukrepom, ki so jih uvedli ob epidemiji.

Nekaj sto protestnikov je prebilo ograje in policijski kordon ter se odpravilo proti nemškemu parlamentu, kar je nemška kanclerka Angela Merkel ocenila kot sramotno dejanje.

"Sprejemanje ukrepov je zelo, zelo težko"

Podobnega mnenja kot generalni sekretar je tudi Michael Ryan, ki pri Svetovni zdravstveni organizaciji vodi program za izredne zdravstvene razmere. "Epidemije in izredne razmere ustvarjajo močna čustva, sprejemanje ukrepov je zelo, zelo težko," je dejal.

Vodja programa za izredne zdravstvene razmere pri Svetovni zdravstveni organizaciji Michael Ryan. Foto: Reuters

Obenem je posvaril, da je zelo pomembno, da se vlade ne odzovejo premočno na ljudi, ki protestirajo proti ukrepom: "Zares pomembno je vzpostaviti dialog s skupinami."

"Vsako življenje je dragoceno"

Tedros sicer priznava pomen razprave o različnih stališčih, a vendarle ne podpira tistih, ki menijo, da visoka smrtnost ni pomembna, dokler umirajo večinoma starejši.

"Sprejeti smrt nekoga, ker je starejši, je najvišja oblika moralnega bankrota in ne smemo dovoliti, da bi družba tako delovala. Vsako življenje, mlado ali staro, je dragoceno in moramo narediti vse, da ga rešimo."

Svetovna zdravstvena organizacija podpira odpiranje družbe in gospodarstva, a vztraja, da je to treba izpeljati varno. Foto: Getty Images

"Odpiranje družbe in gospodarstva mora biti varno"

Tedros je izrazil tudi razumevanje zaradi naraščajočih frustracij ljudi po osmih mesecih pandemije in različnih pripadajočih omejitev.

"Razumemo, da so ljudje utrujeni in da hrepenijo po nadaljevanju svojih življenj. Razumemo, da države želijo ponovno pognati svoje družbe in gospodarstva," je dejal prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije.

Ob tem je vendarle posvaril, da je odpiranje družbe in gospodarstva treba izpeljati varno.

"Nobena država se ne bi smela pretvarjati, da je pandemije konec"

"Odpiranje brez nadzora je recept za katastrofo. Nobena država se ne bi smela pretvarjati, da je pandemije konec," je posvaril.

Predvsem je opozoril na dogodke, kjer se zbira veliko število ljudi na manjšem prostoru, kot so stadioni, polni navijačev, velika verska zbiranja ali nabito polni nočni klubi: "Z izogibanjem takšnim dogodkom se preostale panoge lahko odpirajo in gospodarstvo lahko spet zaživi."

Prepričan je tudi, da "lahko preživimo brez tega, da gremo na stadion."