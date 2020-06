Sprenevedanje WHO? Zdaj ljudem svetujejo, naj nosijo maske.

Predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so sporočili, da ljudem svetujejo, naj zaradi pandemije novega koronavirusa v javnih prostorih nosijo zaščitne maske. Gre za občutno spremembo v priporočilih WHO, ki je ob izbruhu novega koronavirusa v Evropi zatrjevala, da nošenje zaščitnih mask pri zdravih ljudeh ne pripomore k zmanjšanju možnosti za okužbo.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je očitno spremenila svoje stališče do nošenja zaščitnih mask v času pandemije novega koronavirusa. Ljudem namreč zdaj svetujejo, da v javnosti oziroma v javnih prostorih nosijo zaščitne maske, saj lahko to pomembno pripomore k zmanjšanju širjenja virusa. Gre za spremembo v stališču WHO do uporabe zaščitnih mask, saj so v omenjeni organizaciji pred tem poudarjali, da nimajo nobenih dokazov za to, da bi morali tudi zdravi ljudje nositi maske.

WHO spremenila svoje stališče do uporabe zaščitnih mask

Po poročanju BBC so v WHO nošenje zaščitnih mask pred tem priporočali samo ljudem, ki so bolni, oziroma tistim, ki skrbijo za obolele. Številne države po svetu, med njimi tudi Slovenija, so na vrhuncu epidemije novega koronavirusa uvedle obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih.

Po svetu so do zdaj potrdili že več kot 6,7 milijona primerov okužb z novim koronavirusom in skoraj 400 tisoč smrtnih žrtev bolezni covid-19. Iz WHO so danes sporočili, da so se za nova priporočila glede nošenja zaščitnih mask odločili na podlagi zadnjih znanstvenih študij. "Vladam priporočamo, da spodbujajo ljudi, da nosijo maske," je dejala Maria Van Kerkhove iz WHO. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je ob tem dodal, da zgolj zaščitne maske ljudi ne bodo obvarovale pred okužbo.