Novi podatki: v petek potrdili kar pet novih okužb

V Sloveniji so ob 715 opravljenih testiranjih v petek odkrili pet novih okužb z novim koronavirusom. Okužbo z novim koronavirusom so tako pri nas do zdaj potrdili že pri 1.484 ljudeh. Za boleznijo covid-19 v petek ni umrl nihče, število smrtnih žrtev tako ostaja 109. Zaradi okužbe z novim koronavirusom se v bolnišnicah pri nas zdravi še šest ljudi, na intenzivni negi v petek ni bilo nobenega bolnika.