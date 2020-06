V živo: okužena sestra v bolnišnici Jesenice, testirajo tudi učenko na šoli

Pri zaposleni v Splošni bolnišnici Jesenice so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Šlo naj bi za medicinsko sestro na internem gastroenterološkem oddelku. Brise so vzeli tudi preostalim zaposlenim, nekaj pa so jih napotili v domačo karanteno. Na osnovni šoli Prežihov Voranc pa okužba po zadnjih informacijah ni potrjena, so pa na okužbo testirali učenko, sicer sorodnico zaposlene v bolnišnici.

Zaposlena je kazala znake slabega počutja, do okužbe pa ni prišlo zaradi prenosa z bolnika, temveč je sodelavka zbolela doma, pri čemer še ni jasno, od kod izvira okužba, je za STA povedal v. d. direktorja bolnišnice Miran Rems. "En dan je delala, potem pa je sama ugotovila, da nekaj ni v redu, in odšla na odvzem brisa, ki je bil pozitiven," je povedal. V bolnišnici so za Siol.net pojasnili, da ni povsem jasno, ali je zaposlena bolna prišla tudi v službo.

Zaposlenim vzeli brise, nekaj jih je v karanteni

Brise so zaradi dogodka vzeli tudi preostalim zaposlenim, šest pa jih je po odločitvi epidemiologinje odšlo tudi v karanteno, poroča STA. Ukrepe so sprejeli tudi na oddelku, kjer je delala zaposlena in kjer je približno 20 bolnikov, ki trenutno ostajajo v bolnišnici, še navaja STA. Ponovno so uvedli tudi nekoliko strožje ukrepe glede uporabe zaščitne opreme pri zaposlenih.

V četrtek dve novi okužbi V četrtek so v Sloveniji ob 828 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri dveh ljudeh. Umrl ni noben bolnik, v bolnišnici pa se zdravi šest oseb, kar je ena več kot dan prej. Skupaj so okužbo z novim koronavirusom do danes potrdili pri 1.479 ljudeh, 109 ljudi pa je umrlo. Na intenzivnem oddelku se ne zdravi nihče.

Ponovno prepovedali obiske v bolnišnici

Zaradi nastalega epidemiološkega položaja so v bolnišnici odpovedali za ponedeljek načrtovane dogodke, saj je bolnišnica do preklica za obiskovalce zaprta. V Splošni bolnišnici Jesenice od danes ponovno velja prepoved obiskov na vseh oddelkih. Dovoljena je prisotnost zdravega starša ali skrbnika na pediatričnem oddelku. Pri porodnicah je dovoljena samo prisotnost zdravega partnerja ali ene zdrave osebe.

Testirali tudi učenko na osnovni šoli. Rezultati še niso znani.

Nekateri mediji pa so poročali, da naj bi bila okužena tudi sorodnica na osnovni šoli Prežihov Voranc na Jesenicah. A na občini so nam dejali, da okužbe tam niso potrdili, so pa učenko, sicer hči zaposlene v bolnišnici, testirali. Učenci drugega razreda, ki ga je obiskovala omenjena, so danes ostali doma. Rezultati testiranja za to učenko bodo predvidoma znani popoldne. Če bo test negativen, se bodo učenci v ponedeljek vrnili v šolo.