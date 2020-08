Protestniki v Berlinu so se razdelili v dve skupini. Policija je skupino v bližini Brandenburških vrat, ki ni upoštevala pravil proti širjenju novega koronavirusa, pozvala, naj se razide, protestniki pa so nato na policiste začeli metati kamenje in steklenice, za kar so oblasti okrivile desničarske skrajneže, poročanje britanskega BBC navaja STA. Policija je tam aretirala približno 200 ljudi. Večino so pozneje izpustili, poškodovan ni bil nihče.

Več sto protestnikov, med njimi pripadniki skrajne desnice, je prebilo policijski kordon pred stavbo nemškega parlamenta, policija pa jih je razgnala s solzivcem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protest v Berlinu je sicer po pritožbah na sodišču dobil dovoljenje za izvedbo tik pred zdajci, saj so ga deželne oblasti sprva v sredo prepovedale. Bale so se namreč ponovitve dogajanja s predhodnega shoda istega organizatorja, skupine Querdenken 711 iz Stuttgarta, v začetku meseca, ko udeleženci prav tako niso upoštevali zaščitnih ukrepov.

Podobni shodi, na katerih so protestniki vztrajali, da je virus prevara, so v soboto potekali tudi v drugih evropskih mestih, med drugim v Londonu, Parizu in Zürichu.

V Londonu se je na trgu Trafalgar zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti omejitvam zaradi koronavirusa in proti tehnologiji 5G. V Parizu pa se je približno 300 ljudi udeležilo protestov proti obveznemu nošenju zaščitnih mask.