Na sinočnjem protestu v Ljubljani 4000 ljudi, v ospredju okoljski problemi

Sinoči so policisti na območju centra Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, na katerem se je zbralo okrog štiri tisoč ljudi in kjer je bila tokrat v ospredju okoljska problematika. Protest se je pričel okoli 19. ure, ko so se protestniki najprej zbirali na Prešernovem trgu, nato pa se odpravili po Slovenski cesti do križišča Dunajske in Linhartove ceste oziroma do stavbe ministrstva za okolje in prostor, kjer se je shod okoli 20.30 končal, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev obeh protestnih shodov, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. Dogodek je potekal mirno, so pa policisti za promet zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti ter ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranjih.

Policisti sicer nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo.