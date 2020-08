Policija aretirala mladoletnika, ki je med protesti v Wisconsinu ustrelil tri ljudi

Policija v ameriški zvezni državi Illinois je aretirala 17-letnega navdušenca nad policijo Kyla Rittenhousa, ki je v torek zvečer med protesti v mestu Kenosha v Wisconsinu ustrelil in ubil dve osebi, eno pa ranil. Obtožili ga bodo naklepnega umora, čeprav so mu policisti, sodeč po video posnetku, omogočili, da se je po streljanju odpeljal domov.

"Pri bencinski postaji smo vsi vzklikali 'Življenja temnopoltih štejejo' in slišali strele. Potem tale z veliko puško beži mimo nas sredi ceste in ljudje kričijo, da je nekoga ustrelil. Nato so se vsi pognali za njim in je začel spet streljati," je za Chicago Tribune izjavil 19-letni protestnik Devin Scott. Druge priče pravijo, da je strelec med begom padel, nakar sta nanj skočila dva protestnika. Prišlo je do ruvanja za puško, zatem so spet odjeknili streli, poroča STA.

Eden od dveh je padel s strelno rano v prsih, drugi je bil ranjen v rame, ostali so se razbežali. Kot kažejo video posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, je Rittenhouse potem obstal, si dal puško čez rame, dvignil roke in se odpravil proti policiji. Priče so policiste opozarjale, da gre za človeka, ki je streljal na ljudi in naj ga aretirajo, vendar so ga policisti pustili, da je šel mimo njih in se nato odpeljal domov v Illinois.

Protesti izbruhnili po tem, ko je policisti ustrelil temnopoltega moškega

Foto: Reuters Eden od videoposnetkov, ki kroži po omrežjih, prikazuje tudi policiste v Kenoshi, ki oboroženim belcem podajajo vodo in se jim iskreno zahvaljujejo za pomoč. Protesti, ki so se v torek nadaljevali tretjo noč zapored, so izbruhnili, ker je beli policist v nedeljo ustrelil v hrbet neoboroženega temnopoltega moškega, zaradi česar bo ta po ocenah zdravnikov paraliziran od pasu navzdol.

29-letni Jacob Blake je v nedeljo skušal pomiriti spor med ženskami na ulici. Posnetki prič kažejo, da so ga skušali aretirati, nakar se je policistom izmuznil in odšel do avtomobila, v katerem so bili njegovi trije sinovi. Eden od policistov mu je pristopil od zadaj, ga zagrabil za majico in vanj izstrelil več strelov, poroča STA.

Zaradi tega dogodka so spet izbruhnili protesti, podobni tistim, ko je policist maja v Minneapolisu zadušil temnopoltega osumljenca Georgea Floyda. Po izbruhu nasilja v Kenoshi so se organizirali tudi beli podporniki policije in se postavili na ulice, oboroženi s polavtomatskim orožjem, ki je v Wisconsinu zakonito dostopno polnoletnim osebam. Ni pa zakonito za mladoletnike.

Vpoklicali tudi nacionalno gardo

Demokratski guverner Wisconsina Tony Evers je zaradi divjanja, ropanja in spopadov s policijo vpoklical nacionalno gardo. Uvodoma le 100 vojakov, število pa je zdaj povečal na 500. Iz Washingtona se je oglasil ameriški predsednik Donald Trump, ki je tvitnil, da pošilja v Kenosho zvezno pomoč in da je Evers privolil v prisotnost zveznih policistov. Trump je tvitnil, da pošilja tudi nacionalno gardo, vendar je to storil že Evers, poroča STA.

Rittenhousova stran na Facebooku je posvečena čaščenju policije, na njej je njegova fotografija s puško v roki in fotografija, v kateri je oblečen v policijsko uniformo. "Kolikokrat smo videli oborožence, ki stopajo v kongrese zveznih držav in vsi mislijo, da je to v redu. Ljudje to, da se nekateri sprehajajo s polavtomatskimi puškami, jemljejo, kot da gre za neko normalno aktivnost," je dejal temnopolti namestnik guvernerja Wisconsina Mandela Barnes.

Opozoril je, da nad nasiljem ni niti najmanj presenečen, ker se problematiko belih paravojaških milic v tej zvezni državi predolgo časa ignorira. Barnes je spomnil na izbruhe desničarskih oborožencev, ki so se po ZDA na višku pandemije covida-19 upirali ukazom o socialni distanci in nošenju mask. Trump, ki ostro obsoja proteste proti policijskemu nasilju, je takrat upornike proti guvernerjem zveznih držav zaradi koronskih omejitev pohvalil.