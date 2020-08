V Wisconsinu po nemirih zaradi ustrelitve temnopoltega na ulicah nacionalna garda #video

Guverner Wisconsina demokrat Tony Evers je v ponedeljek uvedel policijsko uro in na ulice mesta Kenosha poslal nacionalno gardo, ki varuje objekte in gasilce pred nasiljem. To je izbruhnilo, potem ko je policist v nedeljo ustrelil v hrbet temnopoltega moškega, ki se je upiral aretaciji.

29-letni Jacob Blake ni umrl, ampak se resno ranjen zdravi v bolnišnici. Po incidentu so protestniki v nedeljo razdejali Kenosho, zažigali avtomobile, razbijali okna in napadali policiste, piše STA.

Nasilje se je obnovilo v ponedeljek z napadom na župana Kenoshe s 100.000 prebivalci Johna Antarmiana med njegovo novinarsko konferenco. Posredovala je policija, ki je s solzivcem razgnala protestnike.

Guverner Evers je bil kritičen do ravnanja policistov, ki so skušali aretirati Blakea, vendar je vseeno poslal v mesto nacionalno gardo, da prepreči novo nasilje. "Ne vemo še vseh podrobnosti, vemo pa, da to ni prvi temnopolti moški, ki so ga neusmiljeno ustrelili policisti," je dejal guverner, piše STA.

"Guvernerjeva izjava je neodgovorna"

Demokratski predsedniški kandidat Joseph Biden je zahteval temeljito preiskavo, saj se je država spet zbudila z ogorčenjem, da je še eden temnopolti Američan žrtev pretirane sile," je dejal Biden dva meseca pred volitvami v ZDA, ki so že hudo razburkane po podobni smrti Georga Floyda v Minnepolisu, Raysharda Brooksa v Atlanti in Breonne Taylor v Louisvillu.

Predsednik policijskega sindikata Kenoshe Pete Deates pa je dejal, da je guvernerjeva izjava neodgovorna, video, ki kroži po spletu, pa da ne daje popolne podobe. Policisti trdijo, da so posredovali v družinskem sporu, piše STA.

Foto: Reuters

Video je posnel mimoidoči na telefon, na njem pa Blake hodi do svojega avtomobila v katerem so njegovi trije otroci, sledijo mu policisti z naperjenimi pištolami, ki kričijo naj odvrže nož. Na posnetku noža ni videti, videti pa je policista, ki mu pristopi ga zagrabi za srajco in ustreli v hrbet, piše STA.

Izstreljenih je bilo še več strelov, ni pa jasno, koliko jih je zadelo osumljenca. Mimoidoči je najprej opazil šest ali sedme žensk, ki kričijo druga na drugo. Nekaj minut kasneje se pripelje Blake in pozval svojega sina, ki je prepir opazoval, naj gre v avtomobil. Blake z ženskami ni komuniciral.

Priča dogodka je potem povedala, da so se trije policisti spravili na Blaka in se z njim ruvali. Eden ga je udaril, drugi stresel z elektrošokom, vendar pa je Blake odkorakal stran do avtomobila, policisti pa so začeli kričati nekaj o nožu. Njegov primer je prevzel znani odvetnik Benjamin Crump, ki zastopa tudi družino Georgea Floyda, še piše STA.

Foto: Reuters